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Автоцентр «Эльва» предлагает заправку кондиционера от 1400 рублей

Автомобили Skoda поставляются с качественными кондиционерами, но проводить профилактические работы нужно постоянно. И время от времени необходимо проверять состояние хладагента и оценивать общее состояние системы кондиционирования, чтобы не допустить выход дорогого оборудования из строя.

Ведь исправная работа кондиционера - это залог комфорта за рулем вашего автомобиля ŠKODA!

Автоцентр «Эльва» предлагает провести диагностику и заправку кондиционера по выгодной цене.

Работы включают в себя:

Проверку вакуумного теста;

Дозаправку кондиционера до полного объема системы кондиционирования.

Стоимость акции - от 1400 руб.

В качестве профилактики «Эльва» также рекомендует произвести чистку испарителя и дезинфекцию салона автомобиля с дополнительной выгодой.

Антибактериальная обработка системы кондиционирования включает в себя:

Дезинфекцию салона;

Антибактериальную обработку системы кондиционирования;

Расходные материалы.

Почему стоить провести данную процедуру?

Во время использования кондиционера на фильтрах, крыльчатке вентилятора и теплообменнике скапливается огромное количество пыли и бактерий, которые в дальнейшем попадают в дыхательные пути, что может привести к различного рода заболеваниям.

Стоимость процедуры - 990 руб.

Автоцентр «Эльва», улица Леона Поземского, 111, 44-11-11