Автоцентр «Эльва» предлагает заправку кондиционера от 1400 рублей

Автомобили Skoda поставляются с качественными кондиционерами, но проводить профилактические работы нужно постоянно. И время от времени необходимо проверять состояние хладагента и оценивать общее состояние системы кондиционирования, чтобы не допустить выход дорогого оборудования из строя.
Автоцентр «Эльва» предлагает провести диагностику и заправку кондиционера по выгодной цене.
Работы включают в себя:
В качестве профилактики «Эльва» также рекомендует произвести чистку испарителя и дезинфекцию салона автомобиля с дополнительной выгодой.
Антибактериальная обработка системы кондиционирования включает в себя:
Во время использования кондиционера на фильтрах, крыльчатке вентилятора и теплообменнике скапливается огромное количество пыли и бактерий, которые в дальнейшем попадают в дыхательные пути, что может привести к различного рода заболеваниям.
Стоимость процедуры - 990 руб.
Автоцентр «Эльва», улица Леона Поземского, 111, 44-11-11