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В мае приобрести автомобиль LADA Vesta можно с выгодой

До конца мая в дилерском центре «Псков-Лада» на улице Леона Поземского, 112 в Пскове действует акция на автомобили LADA Vesta.

Так, приобретая автомобили этой модели в кредит или по программе Trade-in, можно получить выгоду до 100 000 рублей.

Кроме того, покупателям дарят бензин, ковры, тонировку и защитную сетку радиатора.

Торопитесь, предложение ограничено!

Подробности акции по телефону: (8112) 70-10-70.

Выгода достигается путем приобретения автомобиля в кредит по программе LADA Finance или по программе Trade-in. Программа LADA Finance реализуется совместно с банками партнерами: ПАО «ВТБ», ООО «Русфинансбанк», ООО «Сетелем Банк», ПАО «Совкомбанк».

Псков-Лада - официальный дилер LADA

Псков, Леона Поземского, 112

Телефон 70-10-70

pskov.lada.ru