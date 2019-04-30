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Скидку 30% на обслуживание и ремонт автомобилей Ford предоставляет автоцентр «Эльва»

Автоцентр «Эльва» объявляет о скидке 30% на обслуживание и ремонт автомобилей Ford старше 3 лет.

Автоцентр «Эльва» накопил значительный опыт в обслуживании автомобилей Ford, что дает уверенность в автомобиле и позволяет сэкономить на услугах сервиса. Вы платите меньше, при этом сохраняя основные преимущества обслуживания у официального дилера Ford.

Напоминаем, что обслуживание у официального дилера гарантирует качественно выполненные работы: использование только оригинальных инструментов и запасных частей помогает продлить жизнь вашего автомобиля.

Обращения в альтернативные сервисные центры могут привести к неприятным последствиям: вмешательство неквалифицированного мастера или экономия при покупке запасных частей способны нанести вред автомобилю. Не экономьте на качестве, обращайтесь только в авторизированные дилерские центры.

Подробности уточняйте по адресу: Автоцентр «Эльва», Псков, улица Леона Поземского 111, или по телефону 44-11-11.

Также можно ознакомиться со всеми действующими акциями на сайте.