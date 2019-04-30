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Названы самые доступные кроссоверы с полным приводом и коробкой-автоматом





Журнал «За рулем» назвал самые доступные кроссоверы с полным приводом и коробкой-автоматом, представленные на российском рынке.

На первом месте оказался французский кроссовер Renault Duster, версия которого с полным приводом, двухлитровым мотором и АКПП обойдется как минимум в 1 032 900 рублей. Несмотря на устаревший салон, внешность автомобиля все еще актуальна, при этом его проходимость не вызывает каких-либо нареканий, отмечает «За рулем».

Далее в списке располагается корейский кроссовер Hyundai Creta в версии с 1,6-литровым мотором и шестиступенчатой АКПП, цена на который стартует с 1 185 000 рублей. Отмечается, что данная модель является одним из бестселлеров не только в своем классе, но и среди всех легковых автомобилей. При этом полноприводная версия автомобиля с коробкой-автоматом доступна и с более мощным двухлитровым мотором.

На третьей строчке оказался другой французский кроссовер - Renault Kaptur. Начальная стоимость полноприводной версии автомобиля с АКПП составляет 1 189 900 рублей. По сравнению с соплатформенным Duster данная модель имеет более современный дизайн, лучшую отделку и более щедрое оснащение.

Также в рейтинг вошел еще один соплатформенник Renault Duster – Nissan Terrano. Версия автомобиля с полным приводом и коробкой-автоматом обойдется как минимум в 1 249 000 рублей. По технической части Terrano и Duster полностью одинаковы, при этом в случае покупки первого покупателям придется доплатить за более престижный бренд, отмечает автор статьи.

Еще один представитель Renault, который попал в список, – дебютировавший в мае кроссовер Arkana. Данная модель отличается «экспрессивной» внешностью и неплохой геометрической проходимостью. При этом начальная стоимость полноприводной версии автомобиля, оснащенной вариатором, составляет 1 499 990 рублей.

Кроме указанных моделей, в рейтинг вошли японские кроссоверы Suzuki SX4, версия которого с полным приводом, 1,6-литровым мотором и шестиступенчатой АКПП обойдется как минимум в 1 509 000 рублей, и Mitsubishi ASX, оснащенный двухлитровым мотором и вариатором (от 1 530 000 рублей).

Также издание упоминает и отечественный внедорожник УАЗ «Патриот», который оказался в списке «авансом». Версия автомобиля с коробкой-автоматом ожидается во второй половине этого года, пишет «За рулем».



