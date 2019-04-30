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Введение новых правил автомобильного тюнинга отложили на год

Новые правила по внесению изменений в конструкцию автомобиля решили перенести на год в связи с нехваткой лабораторий в стране. Ранее планировалось ввести новые правила легализации изменений в конструкции автомобиля с 1 июля 2019 года, но теперь регламент перенесли на год, об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Коллегию Евразийской экономической комиссии.

По новым правилам, автовладелец должен будет предоставить в специальную лабораторию свой переделанный автомобиль, но из-за малого количества таких лабораторий, некоторым жителям регионов до ближайшей нужно добираться несколько тысяч километров.

Из-за этого решили перенести регламент до 1 июля 2020 года.

В ГИБДД с таким решением не согласны. В ведомстве отметили, что никто автовладельца не заставляет вносить изменения в конструкцию машины.

В связи с переносом введения ГОСТа в России будет продолжаться практика продажи заключений испытательных лабораторий без каких-либо проверок.