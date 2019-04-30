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Россиянам помогут приобрести новые автомобили

Правительство РФ направит 10 млрд рублей на продолжение программ льготного приобретения и лизинга отечественных автомобилей. Соответствующий документ премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал на встрече с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, сообщает ТАСС.

«Инициатива правильная, программы востребованы, я это поддерживаю», - сказал глава кабинета министров в ответ на обращение Мантурова о выделении дополнительных денег.

Министр уточнил, что речь идет о выделении 6 млрд рублей на льготное кредитование при приобретении автомобилей по программам «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» и 4 млрд - на программу льготного лизинга автомобилей для малого и среднего бизнеса. По его словам, 3 млрд рублей на эти цели планируется выделить из Резервного фонда, остальные - при изменении закона о бюджете в конце года.

Дмитрий Медведев отметил, что сейчас в России «весьма успешно» работает ряд программ, которые направлены на стимулирование продаж российских автомобилей. «Эти программы носят адресный характер, рассчитаны на разные случаи жизни: либо они касаются приобретения первого автомобиля в семье, либо это так называемый семейный автомобиль, когда в семье большое количество детей. Также неплохо себя зарекомендовали предложения по лизингу автомобилей», - констатировал председатель правительства. Однако, по его данным, «сейчас образовался недостаток финансирования, чтобы эти программы продолжить в этом году».

Денис Мантуров доложил, что на данные программы на 2019 год было выделено 10,4 млрд рублей. «Мы смогли простимулировать продажу более 63 тыс. автомобилей. На прошлой неделе мы завершили выборку всех средств», - констатировал глава ведомства. «То есть, деньги закончились», - уточнил Медведев. Он полагает, что полное использование выделенных денег свидетельствует о востребованности льготных схем покупки отечественных автомобилей.

«Считаем крайне важным возобновить работу этих программ с 1 июля этого года», - подчеркнул министр. По его словам, благодаря дополнительному финансированию удастся «простимулировать продажу более 75 тыс. автомобилей на льготных условиях», а бизнес на льготных условиях сможет получить автомобили по лизингу.