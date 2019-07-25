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В чем выгода автокредитования в Тинькофф?

Современную жизнь сложно представить без личного средства передвижения. Поэтому спрос на них остается достаточно большим. Однако не каждый могут позволить себе купить или поменять авто. На помощь придет автокредитование. Но тем, кто собирается воспользоваться такой услугой будет интересно: автокредит процентная ставка, какова ее величина?

На портале Тинькофф она без труда рассчитывается при помощи удобного онлайн калькулятора. Необходимая информация появится на экране гаджета. Понадобится лишь внести в соответствующие поля паспортные данные и информацию с водительского удостоверения. Расчет удобен и понятен и занимает несколько минут.

Кстати, взять кредит без справок и поручителей можно и на другие цели. Получить деньги не составит труда по паспорту, не потребуется брать справки о доходах на работе или искать поручителей. Одобрение клиенту дается уже в момент обращения, а на следующий день сотрудник банка привозит средства в удобное для кредитозаемщика место.

Сколько же нужно будет выплачивать процентов? Если говорить об автокредите, они начинаются от 9,9 %. Деньги выдаются наличными. Сумма может быть до двух миллионов на срок до пяти лет на покупку транспорта. Причем можно выбрать не только новый из салона, но и любой с пробегом. Люди, готовые поручиться за заемщика, и справки о заработке также не потребуются. Не нужен и первоначальный взнос, а также дополнительные услуги, например, КАСКО.

Еще один плюс в том, что сотрудники Тинькофф сами проверяют выбранное ТС перед покупкой по соответствующим базам. Услуга поможет точно приобрести машину без обременений. Но покупка машины происходит самостоятельно без участия банка.

Процентная ставка по кредиту наличными на любые цели рассчитывается индивидуально и начинается от 9 процентов. Деньги клиент получает от представителя Тинькофф уже на следующий день после обращения. Они кладутся на дебетовую карту. В случае, если никакой залог не оставляется, нужно будет выплачивать от 12 процентов. Если под залог идет автомобиль заемщика, то уровень выплат становится ниже - 11%. А сумма займа увеличивается с двух миллионов до трех. В случае, если человек готов отдать под залог квартиру, взять можно уже до 15 миллионов, а проценты по займу будут равны 9. Имущество остается в распоряжении собственника.

Рассчитать выгодный займ на необходимые цели в несколько кликов можно на сайте Тинькофф.