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АвтоМир / Автомобили

Возможность зарегистрировать автомобиль в автосалонах переносится на 2020 год

01.08.2019 11:08|ПсковКомментариев: 0

Россияне смогут зарегистрировать новые автомобили без посещения подразделений ГИБДД с 1 января 2020 года. Как сообщиет ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию, ранее нововведения должны были вступить в силу с 4 августа, но сроки были перенесены.

«Изменения в закон "О государственной регистрации транспортных средств в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", а также в закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" вступают в силу с 1 января 2020 года», - пояснил собеседник агентства. Кроме того, новые поправки вводят возможность регистрации автомобилей как с выдачей государственных регистрационных знаков, так и без выдачи, с последующим их изготовлением в уполномоченных на это организациях.

Также, сообщили в ГИБДД, уточнен порядок регистрации транспортных средств, собственники которых не достигли 16-летнего возраста. «Такие транспортные средства регистрируются за одним из родителей, опекуном или попечителем. Теперь, по достижении собственником 16-летнего возраста, регистрация прекращается по инициативе регистрирующего органа для перерегистрации транспортного средства за его "повзрослевшим" собственником», - отметили в Госавтоинспекции.

Ранее в МВД сообщали, что с 4 августа этого года россияне смогут регистрировать новые автомобили в автосалонах без посещения подразделений ГИБДД.

По данным ведомства, новый закон устанавливает «предельный уровень тарифов на услуги специализированных организаций по регистрации транспортных средств». Документ также определяет «ответственность должностных лиц за искажение регистрационных данных транспортных средств, маркировки транспортных средств и их основных компонентов, а также за нарушение установленных правил и требований при исполнении функций в процессе осуществления государственной регистрации транспортных средств».

В ведомстве отметили, что участие дилеров предусматривается законом лишь в процессе регистрации исключительно новых и ранее не стоявших на учете автомобилей.

Источник: Псковская Лента Новостей
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