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Новых автомобилей в России покупают все меньше

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) опять зафиксировала падение продаж легковых автомобилей, на этот раз и в июле, и за все семь месяцев 2019 года они сократились на 2,4%. При этом россияне на фоне продолжающегося падения реальных доходов усиленными темпами наращивают кредиты на покупку железных коней, сообщает «Независимая газета».

Ассоциация европейского бизнеса опубликовала отчет о продажах новых легковых и легких коммерческих автомобилей в июле и за семь месяцев 2019 года: по обоим показателям спрос сократился на 2,4% по сравнению c аналогичными периодами прошлого года.

В июле было продано 139,97 тыс. новых авто, а всего за январь-июль – 968,7 тыс. По данным АЕБ, лидер среди производителей на российском авторынке «Автоваз» показал нулевой рост продаж в июле (29,5 тыс. авто), правда, за семь месяцев отечественному автогиганту удалось показать прирост продаж на 2%. На втором месте – южнокорейская компания KIA: ее продажи в июле выросли на 2%, но с начала года – на 1%. Замыкает тройку Hyundai, сокративший количество проданных в июле автомобилей сразу на 4%.

Автомобильный рынок сокращается уже не первый месяц – в июне продажи упали на 3,3%, а в мае и того больше – на 6,7%. Когда в марте продажи выросли на 1,8%, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер говорил, что небольшой плюс в мартовских продажах, следующий за схожим маленьким минусом в феврале, сигнализирует о том, что рынок выбирает направление движения в 2019 году. Теперь, после череды падений, его заместитель Ларс Химер заявил, что рыночные ожидания до конца года не улучшатся. Напомним: в 2018 году в России было продано почти 1,6 млн машин, что на 12,8% больше, чем в 2017-м.

Падение продаж идет на фоне рекордов, которые устанавливают в России автокредиты. По данным исследования бюро кредитных историй «Эквифакс», российские банки во втором квартале 2019 года выдали россиянам рекордную сумму на автокредиты – 152 млрд руб., что на 25% превысило показатель за первый квартал. Установили новый рекорд россияне и по количеству взятых кредитов. По данным экспертов, во втором квартале банки выдали 202,5 тыс. автокредитов, что стало историческим максимумом. Предыдущий рекорд был установлен россиянами в четвертом квартале 2018 года, когда было взято 197,1 тыс. кредитов.

В результате рекордные выдачи позволили банкам нарастить портфель автокредитов за апрель–июнь на 5,1%, до 736,3 млрд руб. Эксперты «Эквифакс» отмечают, что у портфеля автокредитов устойчивая тенденция к росту уже четыре квартала подряд после некоторого спада летом прошлого года, а уровень его риска, считают они, по-прежнему остается на минимальных уровнях.

Впрочем, ранее в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) рассказывали, что доля просроченных долгов по автокредитам в России за пять месяцев 2019 года выросла на 1,1 процентного пункта и по итогам мая составила 8,9%. Годом ранее, в мае 2018-го, эта доля составляла всего 6,8%.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отмечал, что рост просрочки связан с тем, что автокредиты – это менее рискованный, с точки зрения кредиторов, вид розничного кредитования. Так как машина находится в залоге, кредиторы предоставляют займы на покупку автомобилей и более рискованному сегменту заемщиков. Кроме того, он отмечал, что активно развивается и рынок кредитования на покупку подержанных автомашин, где также достаточно велика доля высокорискованных заемщиков.

Продажи новых авто падают, несмотря на активную поддержку со стороны государства автомобилей, произведенных в России. Как сообщал ТАСС, Минпромторг нашел необходимые средства в размере 10 млрд руб. и с 1 июля возобновил программы господдержки спроса на авторынке, по программам льготного кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» (6 млрд), а также программы льготного лизинга автомобилей (4 млрд). Глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что исходя из спроса и возможностей этой суммы должно хватить до конца года.

«Продажи авто снизились с 2014 года почти на 40%. Разумеется, основная причина – это падение доходов населения, которое все меньше готово тратить на авто, несмотря на привлекательные условия со стороны кредитных организаций, увеличивающих общий срок кредитования в погоне за клиентами», – сказал «НГ» эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

По словам эксперта, в 2018 году удалось вернуться к докризисным показателям по общей сумме проданных автомобилей в основном за счет роста средних цен: 2,4 трлн руб. было потрачено на машины в прошлом году, а куплено 1,8 млн штук. «В 2018 году продажи авто увеличились на 12,8% во многом благодаря последним месяцам года, когда население приобретало продукцию в ожидании увеличения НДС», – поясняет Николаев. По его мнению, 2019-й должен оказаться менее успешным, так как существенного стимула для покупок авто нет.

«Рост автокредитов набирает обороты на фоне динамики рынка в связи с тем, что цены на новые автомобили поднимаются, средний рост за год по большинству марок составил +2,4%, – сказал «НГ» директор «Ауди Центр Авилон» Ренат Тюктеев. – Чтобы стимулировать спрос, дилеры в союзе с производителями стали активнее использовать финансовые инструменты. Так, к примеру, импортер «Ауди» объявил о снижении с 1 августа более чем в 3 раза кредитной ставки по программе Audi Credit с 9,9 до 3%».

«Доходы населения продолжают падать, а это значит, что количество людей, готовых приобрести новый автомобиль еще и за наличный расчет, также становится меньше. Поэтому стали покупать автомобиль с частичным кредитованием или переходят на автомобили с пробегом, – сказал «НГ» ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. – В первом квартале 2019 года объем продаж автомобилей с пробегом вырос на 0,5%, похожую динамику продемонстрировал и рынок новых машин – вырос на 0,4%. Однако если посмотреть в реальном выражении, разница колоссальная. В б/у сегменте продажи составили 1,14 млн единиц, а в новом – 368 тыс.».Продажи новых автомобилей сейчас держатся в основном за счет кредитования, считает эксперт. «Производители, учитывая снижающийся спрос, предлагают скидки, а также привлекательные программы кредитования. Тем более ЦБ РФ этому благоволит, снижая ключевую процентную ставку. Однако даже этот кредитный спрос не может обеспечить рост продаж», – говорит Капустянский.«Доля продаж автомобилей в кредит растет в связи с сокращением доходов и покупательской способности населения, – подтверждает генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин. – У клиентов недостаточно свободных денег, чтобы покупать автомобили без кредита, а кэптивные банки сейчас предлагают очень хорошие условия по автокредитам. Таким образом, несмотря на сокращение общего объема продаж на авторынке, доля продаж в кредит увеличивается. И, вероятно, в будущем данное противоречие будет только усиливаться».