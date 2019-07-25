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Эксперты составили рейтинг самых популярных люксовых машин в России

Аналитическое агентство «Автостат» составило рейтинг самых популярных в январе-июне 2019 года люксовых машин в России. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

На первом месте - Mercedes-Benz Maybach S-Сlass. За указанный период времени в РФ было реализовано 252 автомобиля. «Это эквивалентно 38% от всех продаж люксовых машин за 6 месяцев нынешнего года», - отметили в «Автостате». Минимальная стоимость этой модели - 9,56 млн рублей.

Второе место в рейтинге занимает Bentley Continental GT. За шесть месяцев в России продали 93 таких автомобиля.

Тройку лидеров замыкает Bentley Bentayaga (продано 78 машин). Далее в списке идут Maserati Levante и Lamborghini Urus (59 и 56 автомобилей соответственно).

Также в топ-10 попали Rolls-Royce Cullinan (46), Rolls-Royce Wraith (20), Maserati Ghibli (9) и Lamborghini Aventador (8). Десятое место разделили Ferrari Portofino (6) и Rolls-Royce Ghost (6).