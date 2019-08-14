АвтоМир / Автомобили

Глобальную акцию по реализации автомобилей Škoda объявляет «Автотим Псков»

«Автотим Псков» объявляет глобальную акцию по реализации автомобилей Škoda.

При покупке автомобилей Škoda псковичам предлагают индивидуальные выгоды до 215 000 руб.*, кредит с процентной ставкой от 3%**, КАСКО за 3%***, выгодные условия по программе утилизации/ Trade-in****, выгоду в 10% по государственным программам*****.

Яркое предложение на автомобили Škoda в «Автотим Псков»!

В «Автотим Псков» большой выбор автомобилей в наличии с ПТС. Для удобства покупателей - полный тестовый парк для испытания возможностей Škoda.

Возможность уехать на новой Škoda в день сделки!

Количество автомобилей ограничено.

Подробности можно узнать в отделе продаж новых автомобилей по телефону 8-8112-44-11-11, на сайте www.alva-skoda.ru, а также по адресу: г. Псков, ул. Леона Поземского, 111.

*Выгода достигается при покупке модели Škoda Kodiaq Ambition c пакетом WH1 при условии сдачи своего автомобиля по системе трейд-ин (приобретение автомобиля с принятием в зачет стоимости прежнего автомобиля). Срок предложения до 30 сентября 2019 года.

**Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) на покупку нового Škoda Octavia по продукту «Кредит на приобретение нового автомобиля» валюта кредита - рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 3 600 000 руб. при предоставлении двух документов. Процентная ставка при сроке 12 мес. — от 3,0% при первоначальном взносе от 50%(включительно) и оформлении договора личного страхования, заключаемого в отношении заемщика. При отказе заемщика от заключения договора личного страхования процентная ставка составит: при сроке 12 мес. — от 6,0%. Условия кредита действительны на 01.09.2019 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: +7 (495) 152-45-36 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1. www.vwbank.ru.

***Специальное предложение на приобретение полиса КАСКО на 1 год для новых автомобилей Škoda Kodiaq 2018 — 2019 года выпуска. Предложение без франшиз действует на договор страхования КАСКО сроком 1 год, при условии минимального возраста лиц, допущенных к управлению не менее 35 лет и стажа вождения не менее 10 лет. Страховая сумма не должна превышать действительную стоимость страхуемого имущества. Условия программы могут быть изменены в одностороннем порядке СПАО «Ингосстрах», AO «Группа Ренессанс Страхование», ООО «СК «Согласие». Предложение носит информационный характер, не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ), действует с 01.01.2019 по 30.09.2019 включительно. Подробности и полный список дилерских центров, участвующих в программе, уточняйте по телефону горячей линии +7 (495) 152-45-36 и в салонах официальных дилеров ŠKODA. Страхование осуществляет СПАО «Ингосстрах» (Лицензия СИ № 0928), ООО «СК «Согласие» (Лицензия СИ № 1307), AO «Группа Ренессанс Страхование» (Лицензия Банка России СИ № 1284). Подробные Условия страхования изложены в Правилах страхования СПАО «Ингосстрах», ООО «СК «Согласие», AO «Группа Ренессанс Страхование» в т.ч. размещенных на сайтах страховщиков www.ingos.ru, www.soglasie.ru, www.renins.com. Оформление договора осуществляется на бумажном носителе, заключение в электронном виде не допускается.

**** В программе участвуют все автомобили Škoda: Rapid Octavia Superb и Kodiaq переданные клиентам в период действия акции. Срок действия акции: с 01.09.2019 по 30.09.2019года. Размер поддержки до 60 000 руб. для автомобилей Rapid(за исключением Entry), Octavia, Superb предоставляется в случае сдачи в trade-in автомобиля любой марки; Размер поддержки для Kodiaq от 120 000 руб; размер поддержки до 70 000 руб. для автомобилей Rapid(за исключением Entry), Octavia, Superb предоставляется в случае сдачи в утилизацию автомобиля любой марки, для Kodiaq до 135 000 руб.

***** Выгода достигается при покупке модели ŠKODA RAPID при следующих условиях: Клиент имеет двух или более несовершеннолетних детей (подтверждается копией паспорта или свидетельствами о рождении детей, а также заявлением), либо у клиента не было в собственности автомобиля (подтверждается заявлением); клиент имеет водительское удостоверение; в 2018-2019 гг не получал и обязуется не получать автокредитов, кроме выдаваемого; покупаемый автомобиль произведен в РФ в 2019 году; стоимость - не более 1 млн руб.