Глобальную акцию по реализации автомобилей Škoda объявляет «Автотим Псков»

«Автотим Псков» объявляет глобальную акцию по реализации автомобилей Škoda.
При покупке автомобилей Škoda псковичам предлагают индивидуальные выгоды до 215 000 руб.*, кредит с процентной ставкой от 3%**, КАСКО за 3%***, выгодные условия по программе утилизации/ Trade-in****, выгоду в 10% по государственным программам*****.
В «Автотим Псков» большой выбор автомобилей в наличии с ПТС. Для удобства покупателей - полный тестовый парк для испытания возможностей Škoda.
Количество автомобилей ограничено.
Подробности можно узнать в отделе продаж новых автомобилей по телефону 8-8112-44-11-11, на сайте www.alva-skoda.ru, а также по адресу: г. Псков, ул. Леона Поземского, 111.
*Выгода достигается при покупке модели Škoda Kodiaq Ambition c пакетом WH1 при условии сдачи своего автомобиля по системе трейд-ин (приобретение автомобиля с принятием в зачет стоимости прежнего автомобиля). Срок предложения до 30 сентября 2019 года.
**Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) на покупку нового Škoda Octavia по продукту «Кредит на приобретение нового автомобиля» валюта кредита - рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 3 600 000 руб. при предоставлении двух документов. Процентная ставка при сроке 12 мес. — от 3,0% при первоначальном взносе от 50%(включительно) и оформлении договора личного страхования, заключаемого в отношении заемщика. При отказе заемщика от заключения договора личного страхования процентная ставка составит: при сроке 12 мес. — от 6,0%. Условия кредита действительны на 01.09.2019 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: +7 (495) 152-45-36 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1. www.vwbank.ru.
***Специальное предложение на приобретение полиса КАСКО на 1 год для новых автомобилей Škoda Kodiaq 2018 — 2019 года выпуска. Предложение без франшиз действует на договор страхования КАСКО сроком 1 год, при условии минимального возраста лиц, допущенных к управлению не менее 35 лет и стажа вождения не менее 10 лет. Страховая сумма не должна превышать действительную стоимость страхуемого имущества. Условия программы могут быть изменены в одностороннем порядке СПАО «Ингосстрах», AO «Группа Ренессанс Страхование», ООО «СК «Согласие». Предложение носит информационный характер, не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ), действует с 01.01.2019 по 30.09.2019 включительно. Подробности и полный список дилерских центров, участвующих в программе, уточняйте по телефону горячей линии +7 (495) 152-45-36 и в салонах официальных дилеров ŠKODA. Страхование осуществляет СПАО «Ингосстрах» (Лицензия СИ № 0928), ООО «СК «Согласие» (Лицензия СИ № 1307), AO «Группа Ренессанс Страхование» (Лицензия Банка России СИ № 1284). Подробные Условия страхования изложены в Правилах страхования СПАО «Ингосстрах», ООО «СК «Согласие», AO «Группа Ренессанс Страхование» в т.ч. размещенных на сайтах страховщиков www.ingos.ru, www.soglasie.ru, www.renins.com. Оформление договора осуществляется на бумажном носителе, заключение в электронном виде не допускается.
**** В программе участвуют все автомобили Škoda: Rapid Octavia Superb и Kodiaq переданные клиентам в период действия акции. Срок действия акции: с 01.09.2019 по 30.09.2019года. Размер поддержки до 60 000 руб. для автомобилей Rapid(за исключением Entry), Octavia, Superb предоставляется в случае сдачи в trade-in автомобиля любой марки; Размер поддержки для Kodiaq от 120 000 руб; размер поддержки до 70 000 руб. для автомобилей Rapid(за исключением Entry), Octavia, Superb предоставляется в случае сдачи в утилизацию автомобиля любой марки, для Kodiaq до 135 000 руб.
***** Выгода достигается при покупке модели ŠKODA RAPID при следующих условиях: Клиент имеет двух или более несовершеннолетних детей (подтверждается копией паспорта или свидетельствами о рождении детей, а также заявлением), либо у клиента не было в собственности автомобиля (подтверждается заявлением); клиент имеет водительское удостоверение; в 2018-2019 гг не получал и обязуется не получать автокредитов, кроме выдаваемого; покупаемый автомобиль произведен в РФ в 2019 году; стоимость - не более 1 млн руб.