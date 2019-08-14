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Lada Vesta в сентябре еще выгоднее для псковичей

Lada Vesta в сентябре еще выгоднее.

Дилерский центр «Псков-Лада» дарит выгоду до 126 190 рублей при покупке Lada Vesta в сентябре.

Весь сентябрь в автосалоне действуют государственные программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», в рамках которых у псковичей есть возможность получить кредит без первого взноса.

Кроме того, автосалон предлагает покупателям воспользоваться программой Trade-In и сдать свой старый автомобиль в зачет покупки нового. Оценка старого автомобиля проводится совершенно бесплатно и осуществляется за 30 минут в день обращения.

Также до конца сентября в автосалоне «Псков-Лада» каждый покупатель сможет сам выбрать свой подарок из предложенных автосалоном.

А иногородние покупатели получат бесплатный бензин в рамках акции «Бензин в дорогу».

Время выбора автомобиля и оформления покупки скрасят бесплатный, вкусный кофе и быстрый Wi-Fi! Узнайте подробности акций и забронировать свой автомобиль можно по телефону: (8112) 70-10-70.

Официальный дилер «Псков-Лада»

Псков, ул. Леона Поземского, 112

pskov.lada.ru

т. (8112) 70-10-70

*выгода достигается путем приобретения автомобиля в кредит при сочетании программ семейный автомобиль и трейд-ин. Кредит предоставляется ПАО ВТБ, ООО Русфинанс Банк, ООО Сетелем Банк, ПАО Совкомбанк.