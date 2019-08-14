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Выбрать свой подарок при покупке LADA LARGUS предлагает автосалон «Псков-Лада»

Дилерский центр «Псков-Лада» дарит выгоду до 114 090 рублей* при покупке LADA Largus взамен старого автомобиля в сентябре.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в центре, весь сентябрь в автосалоне действуют государственные программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», в рамках которых у псковичей есть возможность получить кредит без первого взноса с 10% скидкой.

Кроме того, автосалон предлагает покупателям воспользоваться программой Trade-In и сдать свой старый автомобиль в зачет покупки нового. Оценка старого автомобиля бесплатна и осуществляется за 30 минут в день обращения.

Также до конца сентября в автосалоне «Псков-Лада» каждый покупатель сможет сам выбрать свой подарок: что это будет – сигнализация или комплекс услуг по бронировке капота и порогов и тонировке стекол, выбирает сам покупатель

А иногородние клиенты получат бесплатный бензин в рамках акции «Бензин в дорогу»**.

Время выбора автомобиля и оформления покупки скрасят бесплатный, вкусный кофе и быстрый Wi-Fi.



Узнать подробности акций и забронировать свой автомобиль можно по телефону: (8112) 70-10-70.



Официальный дилер «Псков-Лада»

Псков, ул. Леона Поземского, 112

pskov.lada.ru

т. (8112) 70-10-70

*выгода достигается путем приобретения автомобиля в кредит при сочетании программ семейный автомобиль и трейд-ин. Кредит предоставляется ПАО ВТБ, ООО Русфинанс Банк, ООО Сетелем Банк, ПАО Совкомбанк.

** 50 литров бензина в подарок покупателям, при регистрации с удаленностью чем в 50 км от административной границы города Пскова