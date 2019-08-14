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Марка Volkswagen поменяла свой логотип

Компания Volkswagen громко и официально заявляет, что отныне стала другой: электрической, экологичной, цифровой и модной. Ребрендинг проводится под девизом New Volkswagen, и изменения затронут все области деятельности компании - от дизайна и конструкции автомобилей до взаимодействия с покупателями. Все вышеперечисленное описывается в заявлении компании как «свежее, мощное, позитивное и привлекательное».

Как сообщает auto.mail.ru, как логотип, так и все новое визуальное представление марки (цвета, изображения, шрифты и даже голос там, где это применимо - он станет женским) были разработаны своими силами внутри компании, хотя чаще всего в индустрии это делается через привлечение внешних подрядчиков. Новое лого представляется авторам более чистым, ярким и простым. И в отличие от прежних трехмерных, он теперь плоский.

Эти изменения символизируют стремление Volkswagen иметь более тесный контакт с потребителем - компания заявляет, что в ближайшее время сфокусируется не на автомобилях как таковых, а на жизни потребителей транспорта и на различных новых способах передвижения. Этот ребрендинг будет одним из самых масштабных в истории автмобильной индустрии: предстоит сменить более 70 000 единиц символики в 10 000 организаций по всему миру.

История логотипа Volkswagen насчитывает 90 лет. Кто создал самый первый вариант доподлинно неизвестно, но в обрамлении букв VW, которые присутствовали на значке с самого начала, угадывается смесь образов напольного вентилятора и нацистской свастики. Последнее объясняется тем, что изначально Гитлер заказал австрийскому инженеру Фердинанду Порше разработку «народного автомобиля» - так и появился легендарный жук и сама компания.

Позже, чтобы подчеркнуть инженерные компетенции компании, обрамление сменилось на импровизированные зубья шестерёнки, а сразу после окончания Второй мировой войны от орнамента по окружности вообще отказались, а сами буквы инвертировали, чтобы уменьшить ассоциации с нацистской символикой. Следующее радикальное изменение случилось в 60-х, когда лого стало цветным, чтобы подчеркнуть дружелюбие бренда. После этого еще несколько раз дизайнеры играли с инверсией, оттенками и объемом, но принципиально ничего не менялось ровно до сегодняшнего дня.