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Псковичи могут стать обладателями стильного кроссовера LADA XRAY Cross с выгодой до 137 190 рублей

Только до конца сентября приобрести LADA XRAY Cross у официального дилера «Псков-Лада» можно с выгодой до 137 190 рублей.

Яркий дизайн, комфорт и повышенная проходимость автомобиля - залог успеха на российском автомобильном рынке.

Быть заметным на дороге и привлекать восторженные взгляды вам поможет стильный городской кроссовер LADA XRAY Cross!

Весь сентябрь в автосалоне действуют государственные программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», в рамках которых у псковичей есть возможность получить кредит без первого взноса с 10% скидкой.

Кроме того, автосалон предлагает покупателям воспользоваться программой Trade-In и сдать свой старый автомобиль в зачет покупки нового. Оценка старого автомобиля совершенно бесплатна и осуществляется за 30 минут в день обращения.

Также до конца сентября в автосалоне «Псков-Лада» каждый покупатель сможет сам выбрать свой подарок.

Что это будет - сигнализация или комплекс услуг по бронировке капота и порогов и тонировке стекол, выбирает сам покупатель!

А иногородние клиенты получат бесплатный бензин в рамках акции «Бензин в дорогу»**.

Время выбора автомобиля и оформления покупки скрасят бесплатный вкусный кофе и быстрый Wi-Fi.

Автосалон работает с 09.00 до 21.00 без выходных.

Узнать подробности акций и забронировать свой автомобиль можно по телефону: (8112) 70-10-70.

Официальный дилер «Псков-Лада»

Псков, ул. Леона Поземского, 112

pskov.lada.ru

т. (8112) 70-10-70

* выгода достигается путем приобретения автомобиля в кредит при сочетании программ семейный автомобиль и трейд-ин. Кредит предоставляется ПАО ВТБ, ООО Русфинанс Банк, ООО Сетелем Банк, ПАО Совкомбанк.

** 50 литров бензина в подарок покупателям, при регистрации с удаленностью чем в 50 км от административной границы города Пскова