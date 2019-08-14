Псковичи могут стать обладателями стильного кроссовера LADA XRAY Cross с выгодой до 137 190 рублей

Только до конца сентября приобрести LADA XRAY Cross у официального дилера «Псков-Лада» можно с выгодой до 137 190 рублей.
Яркий дизайн, комфорт и повышенная проходимость автомобиля - залог успеха на российском автомобильном рынке.
Весь сентябрь в автосалоне действуют государственные программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», в рамках которых у псковичей есть возможность получить кредит без первого взноса с 10% скидкой.
Кроме того, автосалон предлагает покупателям воспользоваться программой Trade-In и сдать свой старый автомобиль в зачет покупки нового. Оценка старого автомобиля совершенно бесплатна и осуществляется за 30 минут в день обращения.
Также до конца сентября в автосалоне «Псков-Лада» каждый покупатель сможет сам выбрать свой подарок.
А иногородние клиенты получат бесплатный бензин в рамках акции «Бензин в дорогу»**.
Время выбора автомобиля и оформления покупки скрасят бесплатный вкусный кофе и быстрый Wi-Fi.
Автосалон работает с 09.00 до 21.00 без выходных.
Узнать подробности акций и забронировать свой автомобиль можно по телефону: (8112) 70-10-70.
Официальный дилер «Псков-Лада»
Псков, ул. Леона Поземского, 112
т. (8112) 70-10-70
* выгода достигается путем приобретения автомобиля в кредит при сочетании программ семейный автомобиль и трейд-ин. Кредит предоставляется ПАО ВТБ, ООО Русфинанс Банк, ООО Сетелем Банк, ПАО Совкомбанк.
** 50 литров бензина в подарок покупателям, при регистрации с удаленностью чем в 50 км от административной границы города Пскова