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Составлен топ-10 самых непопулярных автомобилей на рынке РФ

Специалисты проанализировали продажи автомобилей на российском рынке. В результате онлайн-агрегатор Autospot.ru, опубликовал топ-10 самых невостребованных автомобилей на рынке РФ, отмечая, что большинство моделей из списка являются американскими, но в списке присутствуют и китайские машины.

На первой строчке располагается модель Cadillac CT6. Она не пользуется спросом в онлайн-продажах у покупателей в России. На втором и третьем месте оказались Chrysler Pacifica и Jeep Grand Cherokee SRT, а за ними в антирейтинге расположились Fiat Fullback и Infiniti QX30. Также самым невостребованными в России назвали Lifan Myway, Geely Emgrand X7, Chery Tiggo 4, Geely Emgrand 7 и Cadillac Escalade ESV.