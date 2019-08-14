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Минпромторг предложил не повышать утильсбор для подержанных автомобилей

Минпромторг РФ предлагает при новой индексации утилизационного сбора не повышать его для подержанных легковых автомобилей (старше трех лет) и для большинства подержанных коммерческих машин. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на проект постановления правительства.

В настоящее время сбор на подержанные легковые машины с двигателями свыше 1 л, но не более 2 л составляет 313,8 тыс. рублей.

Как сообщает «Интерфакс», министерство предлагает провести очередную индексацию утилизационного сбора на легковые и коммерческие автомобили с 1 января 2020 года. Предполагается, что базовые ставки останутся прежними: 20 тыс. рублей для легковых и 150 тыс. рублей для коммерческих автомобилей. Однако изменятся повышающие коэффициенты, которые зависят от типа машины, возраста и объема двигателя. Таким образом, за самые популярные новые легковые машины с двигателями объемом 1-2 л нужно будет заплатить 178,4 тыс. рублей против текущих 84 тыс. рублей, следует из проекта постановления правительства.

Предложения Минпромторга уже учтены в проекте федерального бюджета. В 2020 году доходы от утилизационного сбора на выпускаемые в России машины с учетом новой индексации ожидаются в размере 338,4 млрд рублей (204,2 млрд руб. в 2019 г.), на ввозимые автомобили - 77,3 млрд рублей (54 млрд рублей в 2019 году), указано в пояснительной записке к проекту бюджета.

До 2012 года, когда Россия еще не вступила в ВТО, власти защищали автопром заградительными ввозными пошлинами на легковые автомобили на уровне 30-35% стоимости машин. Затем по договоренности с ВТО пошлины начали поэтапно снижаться. На легковые автомобили они к сентябрю нынешнего года сократились вдвое.