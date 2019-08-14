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Взгляните на привычные вещи по-новому с Hyundai

По данным международного агентства J.D. Power качество новых автомобилей Hyundai признано одним из лучших в индустрии. Второй год подряд компания Hyundai занимает второе место среди массовых брендов в рейтинге качества новых автомобилей.

В настоящее время автомобили марки Hyundai полюбились и заслужили доверие людей благодаря постоянному стремлению компании быть лучше.

Официальный дилер бренда Hyundai в Пскове «Автосалон 1» создал новые возможности для своих клиентов, обновив салон и улучшив качество обслуживания.

Сегодня «Автосалон 1» демонстрирует все преимущества новых моделей бренда Hyundai, предлагая тест-драйв на автомобилях Creta, Elantra, Tucson и Solaris. Представленная линейка автомобилей позволит выбрать идеальный режим вождения и ощутить комфорт и полную безопасность при вождении.

В новом автосалоне расширился модельный ряд. Среди привычных моделей так же представлены кроссоверы: компактный Creta Rock Edition, смелый Tucson и внушительный Santa Fe. Особое внимание в автосалоне уделено микроавтобусу H-1, в котором сочетается одновременно мощь, утонченность и качество. H-1 предназначен для перевозки пассажиров вместимостью 9-15 человек, что идеально подойдет для большой семьи.

С июля 2019 года в дилерском центре впервые представлена услуга trade-in, при которой свой старый автомобиль можно сдать в счет оплаты нового. Для всех покупателей предусмотрены оптимальные выгоды, специальные страховые пакеты и гибкие условия стартовых финансовых программ.

Все новые возможности, представленные маркой Hyundai, уже доступны в «Автосалоне 1».

Презентация новых автомобилей состоится на открытии принципиально нового дилерского центра 18 октября по адресу: Псков, ул.Труда, 26.

На открытие автосалона приготовлена увлекательная программа. С 9.00 до 18.00 вас ждет дружественная атмосфера, тест-драйвы, экскурсия по автосалону, презентации автомобилей, детские мастер-классы, розыгрыши и памятные подарки. Вся подробная информация на официальной странице дилера «Автосалон 1» Hyundai в ВК https://vk.com/hyundai_pskov.