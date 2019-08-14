«Псков-Лада» представляет выгодное предложение для псковичей

«Псков-Лада» подготовила уникальное предложение для псковичей - LADA Largus с выгодой* до 60 000 рублей только до конца октября.
Для покупателей «Псков-Лада» представляет выгодные кредитные предложения, бесплатную оценку автомобиля, скидки на аксессуары и вкусный бесплатный кофе.
Подробности акции по телефону (8112) 70-10-70.
Предложение ограничено.
*выгода достигается путем приобретения автомобиля в кредит по программе LADA Finance. Кредит предоставляется ПАО «ВТБ», ООО «Русфинансбанк», ООО «Сетелем Банк», ПАО «Совкомбанк».
Псков-Лада - официальный дилер LADA
Псков, Леона Поземского, 112
Тел. 70-10-70
http://pskov.lada.ru