АвтоМир / Автомобили

«Псков-Лада» представляет выгодное предложение для псковичей

«Псков-Лада» подготовила уникальное предложение для псковичей - LADA Largus с выгодой* до 60 000 рублей только до конца октября.





Торопитесь поменять свой старый автомобиль на новый Largus с выгодным бонусом по программе трейд-ин и целым комплектом подарков от отдела продаж на выбор.

Для покупателей «Псков-Лада» представляет выгодные кредитные предложения, бесплатную оценку автомобиля, скидки на аксессуары и вкусный бесплатный кофе.



Подробности акции по телефону (8112) 70-10-70.

Предложение ограничено.

*выгода достигается путем приобретения автомобиля в кредит по программе LADA Finance. Кредит предоставляется ПАО «ВТБ», ООО «Русфинансбанк», ООО «Сетелем Банк», ПАО «Совкомбанк».

Псков-Лада - официальный дилер LADA

Псков, Леона Поземского, 112

Тел. 70-10-70

http://pskov.lada.ru