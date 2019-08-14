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Покупая LADA XRAY в октябре, псковичи могут получить выгоду до 80 000 рублей

«Псков-Лада» повышает выгоды на автомобиль LADA XRAY до 80 000 рублей*, чтобы псковичи смогли получить все преимущества при покупке нового автомобиля уже до конца октября.

Выгодные условия кредитования, прием любого автомобиля в зачет покупки нового, подарки и преимущества для иногородних покупателей!

Подробности акции можно узнать по телефону: 70-10-70.

Количество автомобилей ограничено.

*Выгода достигается путем приобретения автомобиля в кредит по программе LADA Finance. Кредит предоставляется ПАО ВТБ, ООО Русфинансбанк, ООО Сетелем Банк, ПАО Совкомбанк

Псков-Лада – официальный дилер LADA

Псков, Леона Поземского, 112

Тел. 70-10-70

http://pskov.lada.ru