Покупая LADA XRAY в октябре, псковичи могут получить выгоду до 80 000 рублей

«Псков-Лада» повышает выгоды на автомобиль LADA XRAY до 80 000 рублей*, чтобы псковичи смогли получить все преимущества при покупке нового автомобиля уже до конца октября.
Подробности акции можно узнать по телефону: 70-10-70.
Количество автомобилей ограничено.
*Выгода достигается путем приобретения автомобиля в кредит по программе LADA Finance. Кредит предоставляется ПАО ВТБ, ООО Русфинансбанк, ООО Сетелем Банк, ПАО Совкомбанк
Псков-Лада – официальный дилер LADA
Псков, Леона Поземского, 112
Тел. 70-10-70
http://pskov.lada.ru