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До открытия нового автосалона Hyundai в Пскове осталось всего два дня

Официальный дилер Hyundai в Пскове приготовил увлекательную программу в честь открытия нового салона на улице Труда, которое состоится 18 октября. В этот день АО «Автосалон 1» предложит гостям мероприятия пройти тест-драйв на любом автомобиле Hyundai, а затем принять участие в розыгрыше сертификата на покупку дополнительного автомобильного оборудования.

На открытии автосалона гости смогут познакомиться с новым дилерским центром, а также увидят презентации автомобилей Elantra и новинки этого сезона - Creta Rock Edition.





Кроме того, каждый час в течение дня ожидаются розыгрыши фирменных призов и специальных сервисных предложений.

Гостей открытия будут встречать на гироскутерах и приветствовать вкусными угощениями. Для детей приготовлены мастер-классы «Машина твоей мечты» и фирменные подарки.

Финансовые партнеры автосалона - «Сетелем Банк», «Ингосстрах», «АльфаСтрахование», «ВСК», «Русфинанс Банк», «ВТБ» и «Совкомбанк» - также приготовили свои эксклюзивные подарки.

Организаторы обещают, что на открытии автосалона с 9:00 до 18:00 его гостей будет ждать дружественная атмосфера.

Вся подробная информация на официальной странице дилера «Автосалон 1» Hyundai в ВКонтакте.

Адрес: Псков, ул. Труда, 26.