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Подарки могут получить псковичи при покупке автомобиля LADA Granta Cross

Только до конца октября псковичи могут приобрести новую LADA Granta Cross с выгодой до 40 000 рублей*.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в «Псков-Ладе», при покупке LADA Granta Cross на выбор можно получить в подарок амортизаторы капота, бронирование капота, дефлекторы окон, защиту картера или накладки на пороги, ковры салона и набор автомобилиста.

*Выгода достигается путем приобретения автомобиля в кредит по программе LADA Finance. Кредит предоставляется ПАО ВТБ, ООО Русфинансбанк, ООО Сетелем Банк, ПАО Совкомбанк

Псков-Лада – официальный дилер LADA

Псков, Леона Поземского, 112

Тел. 70-10-70

http://pskov.lada.ru