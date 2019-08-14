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Автоцентр «Прагматика» приглашает псковичей присоединиться к программе лояльности

Центр автомобилей с пробегом «Прагматика» предлагает псковичам воспользоваться специально разработанной программой лояльности, чтобы уход за автомобилем был не только комфортным, но и экономичным.

Для тех, кто купил автомобиль в автоцентре «Прагматика» на Рижском 82, и выполнил простые условия, чтобы стать участником программы лояльности, в автоцентре действуют следующие бонусы и скидки:

Скидка 10% на услуги сервиса и запасные части.

Бесплатная диагностика подвески автомобиля при заезде на сервис.

Бесплатная техническая мойка автомобиля при заезде на сервис.

Бесплатная эвакуация в сервисный центр по предварительной записи.

Бесплатное сезонное хранение шин при заказе услуг по шиномонтажу и многое другое

До конца ноября - всем, кто купил автомобили в автоцентре «Прагматика» в течение 2019 года - экспресс-замена масла в подарок!

Узнать условия участия в программе лояльности можно на сайте или по телефону (8112) 70-02-70

Центр автомобилей с пробегом «Прагматика»

г.Псков, Рижский пр., 82

тел. 70-02-70

pskov.pragmaticaice.ru