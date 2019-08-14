Автоцентр «Прагматика» приглашает псковичей присоединиться к программе лояльности

Центр автомобилей с пробегом «Прагматика» предлагает псковичам воспользоваться специально разработанной программой лояльности, чтобы уход за автомобилем был не только комфортным, но и экономичным.
Для тех, кто купил автомобиль в автоцентре «Прагматика» на Рижском 82, и выполнил простые условия, чтобы стать участником программы лояльности, в автоцентре действуют следующие бонусы и скидки:
Узнать условия участия в программе лояльности можно на сайте или по телефону (8112) 70-02-70
Центр автомобилей с пробегом «Прагматика»
г.Псков, Рижский пр., 82
тел. 70-02-70
pskov.pragmaticaice.ru