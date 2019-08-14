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Псков-Лада проведет выездной тест-драйв в Острове

Псков-Лада приглашает островичей присоединиться к выездному тест-драйву в своем городе!

Тест-драйв – это уникальная возможность протестировать автомобиль в деле, почувствовать его управляемость и проверить эргономичность! Во время пробной поездки сотрудник дилерского центра «Псков-Лада» расскажет обо всех преимуществах и особенностях автомобиля, ответит на все Ваши вопросы и даст выгодное, уникальное предложение для покупки понравившегося автомобиля.

В тест-драйве примут участие автомобили LADA Vesta SW Cross и LADA XRAY Cross.

Желающим принять участие необходимо предварительно записаться по телефону (8112) 70-10-70 или с помощью электронной почты sales@lada-pskov.ru. В теме письма указать «Выездной тест-драйв. Остров»

Тест-драйв пройдет в пятницу, 15 ноября, с 12 до 14 часов, на стоянке возле Собора Троицы Живоначальной (Троицкий Собор) на ул. 25-го Октября.