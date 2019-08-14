АвтоМир / Автомобили

Яркое предложение на автомобили Škoda действует в «Автотим Псков»

Автоцентр «Автотим Псков» объявляет глобальную акцию по реализации автомобилей.

Псковичам предлагают:

Индивидуальные выгоды до 215 000 руб. *

Кредит от 3% **

КАСКО за 3% ***

Большой выбор автомобилей в наличии с ПТС

Полный тестовый парк для испытания возможностей ŠKODA

Комплект зимних шин в подарок ****

«Автотим Псков» особо предлагает обратить внимание на возможность уехать на новой Škoda в день сделки.

Количество автомобилей ограничено.

Подробности можно узнать в отделе продаж новых автомобилей по телефону 8-8112-44-11-11 на сайте www.alva-skoda.ru

Адрес автоцентра «Автотим Псков»: г. Псков, ул. Леона Поземского, 111.

*Выгода достигается при покупке модели ŠKODA SUPERB 2019 года выпуска, при условии сдачи своего автомобиля по системе трейд-ин (приобретение автомобиля с принятием в зачет стоимости прежнего автомобиля). Срок предложения с 1 по 31 ноября. Количество автомобилей ограничено.

**Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) на покупку нового Škoda Rapid по продукту «Кредит на приобретение нового автомобиля» валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 3 600 000 руб. при предоставлении двух документов. Процентная ставка при сроке 12 мес. – от 3,0% при первоначальном взносе от 50%(включительно) и оформлении договора личного страхования, заключаемого в отношении заемщика. При отказе заемщика от заключения договора личного страхования процентная ставка составит: при сроке 12 мес. – от 7,0%. Условия кредита действительны на 01.11.2019 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.2. www.vwbank.ru.

***Специальное предложение на приобретение полиса КАСКО на 1 год для новых автомобилей Škoda Kodiaq 2018 - 2019 года выпуска. Предложение без франшиз действует на договор страхования КАСКО сроком 1 год, при условии минимального возраста лиц, допущенных к управлению не менее 35 лет и стажа вождения не менее 10 лет. Страховая сумма не должна превышать действительную стоимость страхуемого имущества. Условия программы могут быть изменены в одностороннем порядке СПАО «Ингосстрах, ООО «СК «Согласие» и САО «ВСК». Предложение носит информационный характер, не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ), действует с 01.10.2019 по 31.12.2019 включительно. Подробности и полный список дилерских центров, участвующих в программе, уточняйте по телефону горячей линии 8-800-700-75-57 и в салонах официальных дилеров ŠKODA. Страхование осуществляет СПАО «Ингосстрах» (Лицензия СИ № 0928), ООО «СК «Согласие» (Лицензия СИ № 1307), САО «ВСК» (Лицензия СИ № 0621). Подробные Условия страхования изложены в Правилах страхования СПАО «Ингосстрах», ООО «СК «Согласие» и САО «ВСК» в т.ч. размещенных на сайтах страховщиков www.ingos.ru, www.soglasie.ru, www.vsk.ru. Оформление договора осуществляется на бумажном носителе, заключение в электронном виде не допускается.

****Предложение действует для автомобилей Škoda Kodiaq