АвтоМир / Автомобили

В России предложили сократить срок использования шипованной резины

Группа компаний «Автодор» предложила сократить срок использования шипованных шин и ввести штрафы, если водители не буду соблюдать правила. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщают «Известия» со ссылкой на RT и исследование компании.

Как сообщает «Автодор», зимой российские дороги получают 90% ущерба. Особенно страдают дороги, на которых водителям разрешено ездить со скоростью более 70 км/ч.

Уменьшить износ дорожного покрытия в Центральной России может сокращенный срок эксплуатации шипованных шин — до 188 дней (против 273 в период с сентября по май). Также специалисты предлагают установить максимальную скорость движения для авто зимой — 70-80 км/ч. на всех типах дорог.

При этом для других регионов предлагается установить собственные нормы с учетом климатических условий.

За то, что водитель вовремя не заменит шипованную резину, предлагается штрафовать. Сумма возможного взыскания при этом не уточняется. Результаты исследования компания уже предоставила Минтрансу России.