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В России появится сервис для оценки состояния двигателя автомобиля по звуку

Сервис для оценки состояния автомобильного двигателя по его звуку появится в России в 2021 году, соответствующий проект «Автошазам» сейчас проходит оценку, сообщил РИА Новости представитель рабочей группы НТИ «Автонет», пресс-секретарь партнерства «ГЛОНАСС» Ярослав Федосеев.

Сервис будет доступен через мобильное приложение. С его помощью пользователь сможет записать звук работающего двигателя, и эти данные будут направляться в систему для анализа.

Специально обученный алгоритм искусственного интеллекта определяет данные двигателя и автомобиля (возраст и пробег). Параллельно информация по номеру телефона и автомобилю ищется онлайн, в том числе в социальных сетях и мессенджерах. На основе полученных данных система выдает результат и при необходимости рекомендует или сразу записывает пользователя на ремонт.

«Всем знакомо приложение Shazam, которое умеет определять исполнителя и название песни онлайн. У нас появилась идея использовать технологию искусственного интеллекта для определения возраста автомобиля и пробега - "Автошазам". Созданием разработки занимается НП "ГЛОНАСС". Мы выделяем финансирование и планируем вывод проекта на рынок в рамках платформы "Автодата" в 2021 году», - сообщил собеседник агентства.