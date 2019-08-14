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Электромобили предложили пустить на полосы общественного транспорта

Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов (ЛДПР) предложил разрешить электромобилям двигаться по полосам общественного транспорта. Об этом 21 ноября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на письмо депутата, направленное на имя вице-премьера Максима Акимова.

Власов полагает, что наличие преимуществ для водителей электромобилей подтолкнет россиян делать выбор в пользу этого вида транспорта. Существующих стимулирующих мер, по его мнению, недостаточно, пишут «Известия».

«На сегодняшний день в РФ зарегистрировано лишь 3,6 тыс. электромобилей, что составляет 0,1% от общего количества зарегистрированных автомобилей. Данный показатель является самым низким среди развитых стран», - отмечает Власов в письме.