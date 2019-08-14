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АвтоМир / Автомобили

В России резко подорожают автомобили после Нового года

25.11.2019 10:47|ПсковКомментариев: 0

В январе следующего года в России начнут стремительно расти цены на автомобили. Как сообщают автоэксперты, машины подорожают в связи с решением правительства о повышении ставки утилизационного сбора.

Власти согласовали увеличение ставок утильсбора с 1 января 2020 года, пишет «Коммерсант». Больше всего ставки вырастут в сегменте легковушек - в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 литра пострадают меньше (рост на 46,1%), а машины с двигателем от 3,5 литра - больше (рост на 145%). В последнюю категорию попадают внедорожники и премиальные седаны.

Эксперты полагают, что увеличение стоимости машин из-за повышения ставок будет не одномоментным. В целом цены повысятся в 2-4%. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, даже с учетом повышения доля утильсбора в стоимости автомобилей останется в пределах 1,5-2%.

Помимо этого, еще одной причиной роста цен на машины станет лишение господдержки крупных производителей автомобильных компонентов. Некоторые автопроизводители отреагировали на это заранее и уже повысили стоимость авто. Так, «АвтоВАЗ» с 1 августа увеличил стоимость моделей Lada в среднем на 0,9%. К повышению цен также готовятся Hyundai и Nissan.

Источник: Псковская Лента Новостей
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