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АвтоМир / Автомобили

Названы самые популярные марки автомобилей в России

08.12.2019 18:16|ПсковКомментариев: 2

Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало рейтинг продаж легковых и малотоннажных грузовых автомобилей в России по итогам прошедшего месяца. По сообщению РИА Новости, самой популярной маркой оказалась LADA, продажи которой за ноябрь составили 31 217 экземпляров. За российским производителем следуют корейцы —  KIA с результатом 19 612 проданных единиц и Hyundai с показателем 16 314 штук. Суммарно на долю трех брендов пришлось более 40 процентов российского авторынка, подчеркивает агентство.

Пятерку лидеров замыкают Renault (12 833 единицы) и Volkswagen (9160 единиц). В топ-10 также попали Skoda (9050 единиц), Toyota (8806 единиц), GAZ (6309 единиц), Nissan (5113 единиц) и Mitsubishi (4124 единицы).

Всего за ноябрь продажи новых автомобилей составили 156 848 штук, что на 6,4 процента меньше, чем за тот же период 2018 года. Падение рынка также зафиксировано по итогам 11 месяцев — на 2,8 процента, до 1 580 297 единиц. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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