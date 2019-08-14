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АвтоМир / Автомобили

Opel возобновил продажи автомобилей в России

16.12.2019 16:11|ПсковКомментариев: 0

Opel возобновил продажи автомобилей в России, говорится в сообщении на сайте компании. Производитель начал предварительный прием заказов на модели Grandland X и Zafira Life, пишет РБК.

Первые автомобили появились в 11 дилерских центрах в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Ростове, Рязани, Тюмени и Нижнем Новгороде. В следующем году дилерская сеть увеличится вдвое. В Москве автомобили будут представлены в «ТЦ Кунцево», «Автоцентр Сити» и «Мэйджор Авто Рига», в Петербурге - в «Евросиб-Авто» и «Авангард».

Группа компаний PSA, которой принадлежит Opel, производит кроссовер Grandland X в немецком Айзенахе, а Zafira Life - на своем заводе в Калуге. В начале 2020 года в продажу поступят фургоны Opel Vivaro, производство которых также наладят в Калуге.

Opel покинул российский рынок в 2015 году на фоне низких продаж. Тогда маркой владел концерн General Motors, он объяснил такое решение нежеланием инвестировать «в рынок с неясной долгосрочной перспективой». Завод GM в Санкт-Петербурге, на котором в том числе производилась модель Opel Astra, был законсервирован. Глава Минпромторга Денис Мантуров, комментируя тогда уход GM, связал его с ошибкой компании в части модельного ряда и низким - 25% - уровнем локализации.

В феврале 2019 года президент PSA Карлос Таварес объявил о планах вернуть бренд в Россию, назвав это частью стратегии развития марки в Европе и на мировых рынках. В группе отметили, что выход на российский рынок позволит ей усилить присутствие в Евразийском регионе.

Тогда сообщалось, что ответственным за расширение бизнеса в регионе станет Драган Ненадович, который займет должность регионального бренд-менеджера Opel и будет работать в московском офисе.

Представитель «Автоспеццентра» заявил РБК, что рассмотрит вариант продажи автомобилей Opel, «когда они выйдут с каким-то конкретным предложением». «Пока мы такого не получали», - сказал он.

«Теперь Opel входит в концерн PSA. Мы с ним не работаем, как, впрочем, и с GM», - заявил РБК представитель крупнейшего в России автодилера «Рольф».

Несмотря на отмечавшееся в последнее время замедление продаж, российский рынок остается одним из самых больших в Европе, заявил РБК аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов. «Если смотреть по последним трендам, есть активность в сегменте внедорожников, в сегменте легких коммерческих автомобилей, я думаю, что там и рентабельность получше немного, конкуренция, может быть, не такая жесткая, хотя все равно достаточно сильная. Наверное, именно поэтому решили [вернуться на российский рынок]», - отметил он.

По мнению Беспалова, пока продажи возобновлены в тестовом режиме, чтобы узнать, какие для этих моделей будут возможности на российском рынке. «И в зависимости от того, как первоначальные продажи пойдут, будут думать, как дальше осваивать российский рынок: расширять продажи или, если опыт сочтут не очень удачным, наверное, будут сворачивать продажи», - сообщил эксперт.

В России немецкие машины исторически любят больше, чем французские, отметил в разговоре с РБК президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев. «Исходя из этой логики, можно понять, что [это сделано] дабы увеличить свое присутствие на российском рынке, вернуть бренд, который когда-то был очень популярен. Но те модели, которые сейчас заявлены, вызывают небольшое удивление», - сказал он. По его словам, решение Opel никак не повлияет на российский авторынок, продажи будут небольшими и говорить о глобальном перераспределение долей производителей вряд ли имеет смысл.

Источник: Псковская Лента Новостей
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