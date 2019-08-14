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В 2020 году новые легковые машины подорожают на 7-10%

Стоимость новых автомобилей в России за пять лет выросла в 1,5 раза. Причем подорожали как отечественные, так и импортные машины. Одновременно растут цены и на подержанные авто. В следующем году ценники на легковушки могут взлететь еще на 7-10%, предупреждают опрошенные «Газетой. Ru» аналитики.

В период с 2014 по 2019 года средневзвешенные цены на новые легковые автомобили вросли на 54%, свидетельствую результаты исследования аналитического агентства «Автостат». Так, если в 2014 году средняя стоимость нового авто составляла чуть больше одного миллиона рублей, то по итогам 11 месяцев 2019 года этот показатель вырос до 1,53 млн рублей.

Наиболее активно цены росли в конце 2014 – начале 2015 года, тогда стоимость новых машин подскочила более чем на 15%. Также довольно заметно авто прибавили в цене в начале текущего года, когда автопроизводители вынуждены были компенсировать повышение ставки НДС с 18 до 20% за счет своих клиентов. Например, с январь по сентябрь средняя стоимость иномарки выросла с 925,4 тыс. рублей до 1,006 млн. рублей, свидетельствуют данные Росстата. Больше других подорожали марки массового сегмента – Kia, Renault и Hyundai.

Подорожали и отечественные машины. За год средняя цена на российские модели выросла с 549,6 тыс. до 560 тыс. рублей за базовую комплектацию. Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе АвтоВАЗа, автоконцерн был вынужден повысить в этом году цены на свою продукцию дважды. Последний перерасчет прейскуранта произошел в августе: тогда компания повысила цена на 0,9% на весь модельный ряд Lada.

В этом году цена на Lada Vesta в спортивной комплектации впервые в своей истории превысила психологическую отметку в миллион рублей.

Столь значительно подорожание на рынке спровоцировано девальвацией рубля по отношению к мировым валютам, отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. «Несмотря на то, что основной удар по рублю пришелся на 2014-2015 годы, цены на авто компенсировали валютную разницу с большим отставанием. Плюс дополнительным грузом на автопроизводителей легли рост НДС, повышение утилизационного сбора и инфляция. Если бы они переложили все эти издержки на потребителей, то разница в цене с докризисным 2014 годом превысила бы 60-70%», — указывает эксперт.

В качестве дополнительного драйвера роста цен Моржаретто указывает и обновление модельного ряда. По его словам, за последнюю пятилетку большинство производителей стали оснащать автомобили современной дорогостоящей электроникой, чтобы привлечь дополнительных клиентов. «Причем электронику некоторые производители уже включают сразу в базовую комплектацию, что в итоге приводит к неминуемому подорожанию модели», — добавил эксперт.

Вместе с новыми в цене растут и подержанные автомобили. Так, средняя цена на б/у «трехлетки» на онлайн-аукционе CarPrice с августа текущего года выросла на 8,2%. В сегменте более «свежих» машин, на которых ездили не более двух лет цены прибавили около 3-5%. «Стоимость автомобилей до трех лет максимально зависит от цен на первичном рынке. У них есть очевидные плюсы — часто они еще на гарантии и с небольшим пробегом. В итоге они растут вслед за новыми авто», — указал Моржаретто.