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С сегодняшнего дня изменились правила регистрации автомобилей

Сегодня, 1 января, в России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей, сообщает ИА REGNUM.

Поставить новый автомобиль на учет можно без посещения ГИБДД. Автомобилисты смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер непосредственно в автосалоне. Однако предварительно следует удостовериться, что автоцентр имеет соответствующую сертификацию ГИБДД.

Кроме того, в автоцентре можно будет получить и номера - дилеры смогут печатать госномера на своих площадках. Речь идет о компаниях, включенных в специальный реестр.

Правила регистрации на вторичном рынке остаются прежними.