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Названы 10 кроссоверов, которые оказались не нужны россиянам

Эксперты «Российской газеты» назвали ТОП-10 кроссоверов, которые оказались не нужны россиянам в 2019 году. В число тех, чьи продажи не превысили и 250 единиц, вошли Chery Tiggo 2, Honda Pilot, Jeep Renegade, Lifan X70 и другие непопулярные кроссоверы

Chery Tiggo 2. Фото Chery

Открывает рейтинг субкомпактный «китаец» Chery Tiggo 2, нашедший за минувшие двенадцать месяцев лишь 251 покупателя. Слабым местом симпатичного и недорогого «тигренка» (до 850 тыс. рублей) стал двигатель на 106 л.с., вынуждающий его владельца серьезно рисковать даже во время обычного обгона на трассе.

Honda Pilot. Фото Honda

Самый крупный внедорожник в модельном ряду Honda не спасло даже обновление – за весь прошлый год он разошелся тиражом в 228 экземпляров. Одной из причин его неуспеха могла стать цена (от 3 214 900 рублей), поскольку за эти деньги сегодня есть достаточно интересных вариантов, превосходящих его и по ликвидности, и по потребительским характеристикам.

Jeep Renegade. Фото Jeep

Восьмым с конца стал Jeep Renegade. Даже несмотря на откровенно низкий для марки ценник (от 1,5 млн рублей), свою аудиторию миловидный «американец» в России он так и не нашел, закончив 2019 год со 176 проданными автомобилями.

Brilliance V5. Фото Brilliance

Среди тех, для кого попадание в этот список уж точно нельзя назвать провалом, оказался Brilliance V5. Слегка осовремененный вариант «клона» BMW X3 давно не поставляют в Россию, поэтому все, что удалось продать за год – это 165 машин из почти иссякших складских запасов.

Jeep Cherokee. Фото Jeep

На шестой строчке «списка неудачников» еще один Jeep – Cherokee, чья обновленная версия собрала только 127 продаж. Губительной для него стала цена (от 2,3 до 3,4 млн рублей), отвернувшая всех покупателей к «старшему» Grand Cherokee и другим конкурентам классом выше.

Foton Sauvana. Фото Foton

Замкнул пятерку полноприводный рамный пикап Foton Sauvana, нашедший в прошлом году 125 покупателей. Оно и понятно – не каждый решался заплатить за малоизвестного «китайца» 2 млн рублей, хотя тот же Haval H9 в силу более развитой дилерской сети и купить, и обслуживать гораздо проще.

В ТОП-10 самых непопулярных кроссоверов на российском рынке в 2019 году также попали Lifan X70 (87 проданных машин), HTM Laville (58 ед.), Peugeot 2008 (37 ед.) и HTM Bolliger (11 ед.).