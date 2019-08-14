На свидание с долгожданным Škoda Karoq приглашают псковичей

Автоцентр «Автотим Псков» приглашает жителей региона на свидание с долгожданным Škoda Karoq.
Долгожданный Škoda Karoq уже готов предстать перед вами.
15 и 16 февраля с 12.00 на протяжении всего дня псковичей ждут:
- Аттракцион виртуальной реальности
- Ведущий и диджей с увлекательной программой
- Общение с менеджерами по продажам автомобилей
- Аниматоры для детей (аквагрим, шоу мыльных пузырей)
- Фуршет
- Семейные игры
- Подарки и сувениры
Записаться на мероприятие можно, позвонив по телефону 8(8112)44 11 11.
Официальный дилер Škoda «Автотим Псков» ждет всех 15 и 16 февраля по адресу: г. Псков, ул. Леона Поземского, 111.