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Популярный внедорожник Chevrolet Niva теперь можно купить у официального дилера «Псков-Лада»

Дилерский центр «Псков-Лада» объявил о старте продаж популярного внедорожника Chevrolet Niva.

Chevrolet Niva – это постоянный полный привод 4х4, компактный кузов, оптимальная межосевая база, короткие свесы кузова, высокий клиренс и максимально энергоемкая подвеска. Все это дает Chevrolet Niva потрясающие внедорожные возможности и делает езду по бездорожью максимально комфортной.

Так же, как и на автомобили LADA, на Chevrolet Niva распространяется действие государственных программ «Первый» и «Семейный автомобиль», а также предусмотрены бонусы за покупку автомобиля в трейд-ин и по программе автокредитования.

Подробности акций, условия кредитования и комплектации автомобилей уточняйте у официального дилера «Псков-Лада» по телефону (8112) 70-10-70.

Напомним, что в конце прошлого года АВТОВАЗ подписал соглашение с General Motors о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-AVTOVAZ у американской компании. Совместное предприятие станет 100% аффилированной компанией Группы АВТОВАЗ.

Приобрести автомобиль можно у официально дилера «Псков-Лада» в любой день с 09.00 до 21.00.

«Псков-Лада»

г.Псков, ул.Леона Поземского, 112

тел (8112) 70-10-70

pskov.lada.ru