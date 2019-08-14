Популярный внедорожник Chevrolet Niva теперь можно купить у официального дилера «Псков-Лада»

Дилерский центр «Псков-Лада» объявил о старте продаж популярного внедорожника Chevrolet Niva.
Так же, как и на автомобили LADA, на Chevrolet Niva распространяется действие государственных программ «Первый» и «Семейный автомобиль», а также предусмотрены бонусы за покупку автомобиля в трейд-ин и по программе автокредитования.
Подробности акций, условия кредитования и комплектации автомобилей уточняйте у официального дилера «Псков-Лада» по телефону (8112) 70-10-70.
Напомним, что в конце прошлого года АВТОВАЗ подписал соглашение с General Motors о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-AVTOVAZ у американской компании. Совместное предприятие станет 100% аффилированной компанией Группы АВТОВАЗ.
Приобрести автомобиль можно у официально дилера «Псков-Лада» в любой день с 09.00 до 21.00.
«Псков-Лада»
г.Псков, ул.Леона Поземского, 112
тел (8112) 70-10-70
pskov.lada.ru