Псков-Лада дарит подарки мужчинам к Дню защитника Отечества

В преддверии празднования Дня защитника Отечества официальный дилер «Псков-Лада» проводит акцию: с 20 по 25 февраля каждому мужчине при покупке нового автомобиля LADA, защита картера и защитная сетка радиатора в подарок.
Также до конца февраля в дилерском центре действуют акции:
- скидка 10% при покупке автомобиля по государственным программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»;
- бонус при покупке автомобиля в кредит по программе LADA Finance;
- бонус при покупке автомобиля в трейд-ин.
Дилерский центр работает ежедневно, без выходных с 09.00 до 21.00.
«Псков-Лада»
г.Псков, ул.Леона Поземского, 112
тел (8112) 70-10-70
pskov.lada.ru