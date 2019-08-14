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Псков-Лада дарит подарки мужчинам к Дню защитника Отечества

В преддверии празднования Дня защитника Отечества официальный дилер «Псков-Лада» проводит акцию: с 20 по 25 февраля каждому мужчине при покупке нового автомобиля LADA, защита картера и защитная сетка радиатора в подарок.

Также до конца февраля в дилерском центре действуют акции:

- скидка 10% при покупке автомобиля по государственным программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»;

- бонус при покупке автомобиля в кредит по программе LADA Finance;

- бонус при покупке автомобиля в трейд-ин.

Подробности акций можно узнать по телефону (8112) 70-10-70

Дилерский центр работает ежедневно, без выходных с 09.00 до 21.00.

«Псков-Лада»

г.Псков, ул.Леона Поземского, 112

тел (8112) 70-10-70

pskov.lada.ru