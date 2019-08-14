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Сбербанк разрабатывает мультимедийную платформу для автомобилей

Сбербанк России разрабатывает собственную платформу для мультимедийных систем автомобилей, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, с декабря 2019 года гендиректором входящей в Сбербанк SberDigitalAuto является бывший директор по развитию бизнеса «Яндекс.Авто» Андрей Василевский. При этом банк привлек к работе над проектом почти всю бывшую команду «Яндекс.Авто».

В пресс-службе «Яндекса» газете подтвердили уход Василевского из интернет-компании, в Сбербанке от комментариев отказались.

Мультимедийная платформа для автомобилей, которая будет оснащена системой голосового помощника, должна стать частью экосистемы Сбербанка, для ее развития банк намерен заключать партнерства и инвестировать в картографические сервисы и музыкальные приложения, пишет газета.

По мнению экспертов, чтобы занять нишу в сегменте мультимедийных систем для авто, Сбербанку понадобится выпустить уникальный продукт. Однако вряд ли ему удастся выпустить реальный аналог «Яндекс.Авто», скорее всего, проект Сбербанка станет агрегатором сервисов для владельцев автомобилей.

К тому же Сбербанку вряд ли удастся заинтересовать производителей премиальных автомобилей, поскольку большинство из них интегрируют сервисы Android Auto и Apple CarPlay.

«Яндекс.Авто» запущен в 2017 году, мультимедийная система поддерживает голосовой помощник «Алиса» и включает навигатор, «Яндекс.Музыку», браузер и возможность оплаты топлива из автомобиля с помощью сервиса «Заправки».

Партнерами «Яндекса» по проекту являются Toyota, «АвтоВАЗ», Renault, Nissan, Mitsubishi.