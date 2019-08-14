АвтоМир / Автомобили

Владельцы полноприводных автомобилей могут стать участниками соревнований по джип-спринту «Грязные танцы» в Псковском районе

Псковский внедорожный клуб приглашает зрителей и владельцев полноприводных автомобилей принять участие в соревнованиях по джип-спринту «Грязные танцы». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, мероприятие состоится 25 апреля недалеко от деревни Красиковщина в Псковском районе.

Соревнования пройдут в нескольких зачетных группах: «Туризм» (стандартные автомобили, допускается установка грязевой резины в размерах завода изготовителя, нежесткая блокировка одного моста); «Туризм +» (длиннобазные туристы); «Спорт» (лебедка, блокировки, резина до 33 дюймов); «Экстрим» (запрещены шины низкого давления).

Регистрация открыта с 15 марта.

Начало мероприятия - в 9.00.

