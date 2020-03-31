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Выгодные условия на покупку автомобилей ŠKODA в июне

С наступлением лета автоцентр «АВТОТИМ» порадует клиентов привлекательными условиями на приобретение автомобилей марки ŠKODA.

В июне автоцентр «АВТОТИМ» предлагает выгодные условия на покупку автомобилей марки ŠKODA.Так, выбирая компактный лифтбек RAPID, клиенты чешского бренда сэкономят до 163 100 рублей, а приобретая легендарную OCTAVIA, – до 195 500 рублей. При покупке городского кроссовера KAROQ или семейного внедорожника Kodiaq выгода составит до 105 685 рублей и до 235 800 рублей соответственно. Флагманский SUPERB доступен с выгодой до 300 000 рублей.

В июне на модели KAROQ и RAPID ставка на 12 месяцев по классическому кредиту составит от 0,1% годовых. Кроме того, в этом месяце продолжают действовать привлекательные условия по классическому кредиту и кредиту Simply clever. Модель OCTAVIA будет доступна по ставке от 3% по классическому кредиту и от 6,9% по кредиту Simply clever с первоначальным взносом от 50%. Новые владельцы моделей Karoq, Octavia и Kodiaq также смогут рассчитывать на специальную акцию с тарифом по страхованию КАСКО 3%.

С 1 по 30 июня по-прежнему можно воспользоваться популярной программой Утилизация/Трейд-ин, которая дает возможность клиентам ŠKODA сэкономить до 115 000 рублей в зависимости от сдаваемого автомобиля.

Подробную информацию вы всегда можете узнать у менеджеров автоцентра «АВТОТИМ».

Автоцентр «АВТОТИМ» ждет вас ежедневно с 9:00 до 21:00.

Телефон 8 (8112) 44 11 11

www.alva-skoda.ru

Псков, улица Леона Поземского, 111.

*Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) на покупку нового ŠKODA KAROQ, SKODA RAPID по продукту «Кредит на приобретение нового автомобиля» валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 3,6 млн руб. при предоставлении двух документов. Процентная ставка при сроке 12 мес. – от 0.1% при первоначальном взносе от 50%(включительно) и оформлении договора личного страхования, заключаемого в отношении заемщика. При отказе заемщика от заключения договора личного страхования процентная ставка составит: при сроке 12 мес. – от 4.1%. Условия кредита действительны на 01.06.2020 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.2. www.vwbank.ru.

*Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) на покупку нового ŠKODA OCTAVIA по продукту «Кредит на приобретение нового автомобиля» валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 3,6 млн руб. при предоставлении двух документов. Процентная ставка при сроке 12 мес. – от 3,0% при первоначальном взносе от 50%(включительно) и оформлении договора личного страхования, заключаемого в отношении заемщика. При отказе заемщика от заключения договора личного страхования процентная ставка составит: при сроке 12 мес. – от 7,0%. Условия кредита действительны на 1.04.2020 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2. www.vwbank.ru.

*Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) на покупку нового ŠKODA OCTAVIA по продукту «Кредит с остаточным платежом на приобретение нового автомобиля» валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 3,6 млн руб. Процентная ставка (в % годовых) при сроке от 24 до 36 мес.- от 6,9%, при первоначальном взносе (далее ПВ) от 50% (включительно) и оформлении договора личного страхования, заключаемого в отношении заемщика. При отказе заемщика от заключения договора личного страхования процентная ставка составит – от 10,9%. Минимальный размер остаточного платежа (далее ОП) в % от стоимости автомобиля – 20%; при сроке 24 мес. – 45%, при сроках 25-36 мес. – 40%.

Условия кредита действительны на 1.06.2020 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2. www.vwbank.ru.

*Специальное предложение на приобретение полиса КАСКО на 1 год для новых автомобилей ŠKODA OCTAVIA, KODIAQ, KAROQ 2019 - 2020 года выпуска. Предложение без франшиз действует на договор страхования КАСКО сроком 1 год, при условии минимального возраста лиц, допущенных к управлению не менее 33 лет и стажа вождения не менее 10 лет. Страховая сумма не должна превышать действительную стоимость страхуемого имущества. Условия программы могут быть изменены в одностороннем порядке СПАО «Ингосстрах». Предложение носит информационный характер, не является публичной офертой (статья 437 ГК РФ), действует с 1.04.2020 по 30.06.2020 включительно. Подробности и полный список дилерских центров, участвующих в программе, уточняйте по телефону горячей линии 8-800-700-75-57 и в салонах официальных дилеров ŠKODA. Страхование осуществляет СПАО «Ингосстрах» (Лицензия СИ № 0928).Подробные Условия страхования изложены в Правилах страхования СПАО «Ингосстрах» в т. ч. размещенных на сайтах страховщиков www.ingos.ru. Оформление договора осуществляется на бумажном носителе, заключение в электронном виде не допускается.