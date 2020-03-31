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Дни принципиально нового ŠKODA RAPID в «АВТОТИМ ПСКОВ» - с 4 по 12 июля

Дилерский центр «АВТОТИМ ПСКОВ» объявляет о старте предзаписи на тест-драйв принципиально нового ŠKODA RAPID.

Многие поклонники марки ŠKODA в Пскове уже успели познакомиться с принципиально обновленной моделью RAPID в формате уникальной видеопрезентации этого представителя чешского бренда в официальных группах в социальных сетях и на сайте ДЦ «АВТОТИМ ПСКОВ». Но это было лишь виртуальное знакомство!

Спешим вас порадовать: дилерский центр «АВТОТИМ ПСКОВ» объявляет о старте предзаписи на тест-драйв нового ŠKODA RAPID. Станьте одним из первых «испытателей» новой модели в городе!

Для записи позвоните по телефону 8 (8112) 44 11 11, вас пригласят в удобное для вас время на индивидуальный тест-драйв.

Конечно же, мы позаботимся о вашей безопасности во время посещения дилерского центра: новая программа «ŠKODA ЗАБОТИТСЯ» - это не только важная часть философии ŠKODA FAMILY, но и целый комплекс мер, направленных на безопасное и комфортное пребывание посетителей и сотрудников в дилерских центрах ŠKODA. Все поверхности и предметы, к которым прикасаются посетители, регулярно дезинфицируются.

Напоминаем, что ДЦ «АВТОТИМ ПСКОВ», официальный дилер ŠKODA в Пскове находится по адресу: г. Псков, ул. Леона Поземского, д. 111.

Звоните: 8 (8112) 44 11 11.

Наш сайт: www.alva-skoda.ru.