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АвтоВАЗ раскрыл стоимость новой версии Lada Granta

АвтоВАЗ объявил о старте приема заказов на новую специальную версию вседорожного универсала Lada Granta Cross под названием Quest. Как сообщает РБК, цены на автомобиль, который отличается от других вариантов особым оформлением и дополнительным оборудованием, стартуют с отметки 637 900 рублей.

Отличительной особенностью универсала стала контрастная крыша черного оттенка «Пантера». В этом же цвете выполнены рейлинги, а также 15-дюймовые колесные диски со специальным узором в виде алмазной огранки спиц. Как и другие кросс-версии Lada, новинка имеет модернизированную подвеску с дорожным просветом 198 мм и защитный пластиковый обвес кузова.

Что касается салона, то там установили кресла с новой комбинированной обивкой из особой грязе- и водоотталкивающей ткани, которую АвтоВАЗ применил на своих машинах впервые. Кроме того, на сиденья нанесли вышивку с эмблемой названия спецверсии — Quest.

В состав штатного оборудования вошел резиновый коврик для багажника и две специальные сетки. Одна фиксирует груз по горизонтали, а вторая выполнена в виде кармана на спинке заднего сиденья. Кроме того, автомобиль укомплектован парктроником и подогревом лобового стекла.

Lada Granta Cross Quest доступна как c базовым 1,6-литровым 8-клапанным мотором мощностью 87 л. с. (637 900 руб.), так и с 16-клапанным двигателем, выдающим 106 сил (652 900 руб.). Оба агрегата работают вместе с пятиступенчатой механической коробкой передач.