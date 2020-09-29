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Фотофакт: Первый электромобиль «Тесла» в Пскове

В Пскове замечен электромобиль «Тесла» на номерах 60-го региона.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по Псковской области, на сегодняшний день в регионе зарегистрирован только один автомобиль этой марки.