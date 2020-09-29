Обменять старый автомобиль на новый с выгодой предлагает «Прагматика Псков»

Только до конца октября у официального дилера «Прагматика Псков» (ООО «Псков-Лада») действует специальная программа трейд-ин для владельцев автомобилей марки Chevrolet Niva. Так, обменять старый автомобиль Chevrolet Niva на новый LADA NIVA можно с дополнительной выгодой в 30 000 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.
Кроме того, в дилерском центре «Прагматика Псков» действует скидка 10% при покупке нового автомобиля LADA NIVA в кредит по государственной программе поддержки*.
Льготный автокредит может быть выдан без первоначального взноса.
Расширенными условиями программы государственной поддержки можно воспользоваться при условиях:
«Прагматика Псков» ждет своих покупателей ежедневно с 9.00 до 21.00 по адресу: Псков, Леона Поземского, 112.
Подробная информация по телефону (8112) 70-10-70.
*скидка предоставляется при покупке авто в кредит по гос.программе через банки-партнеры ПАО ВТБ, ООО Русфинанс Банк, ООО Сетелем Банк, ПАО Совкомбанк