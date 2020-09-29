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Обменять старый автомобиль на новый с выгодой предлагает «Прагматика Псков»

Только до конца октября у официального дилера «Прагматика Псков» (ООО «Псков-Лада») действует специальная программа трейд-ин для владельцев автомобилей марки Chevrolet Niva. Так, обменять старый автомобиль Chevrolet Niva на новый LADA NIVA можно с дополнительной выгодой в 30 000 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Кроме того, в дилерском центре «Прагматика Псков» действует скидка 10% при покупке нового автомобиля LADA NIVA в кредит по государственной программе поддержки*.

Льготный автокредит может быть выдан без первоначального взноса.

Программа кредитования «Семейный автомобиль» теперь и для семей с одним ребенком.

Программа кредитования «Первый автомобиль» для тех, кто ранее не имел автомобиль в собственности.

Программа льготного кредитования для тех, кто продает свое автотранспортное средство возрастом свыше 6 лет в счет уплаты части первоначального взноса.

Специальные условия покупки автомобиля в кредит для работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения.

Расширенными условиями программы государственной поддержки можно воспользоваться при условиях:

наличие действующих водительских прав;

отсутствие других автокредитов в течение 2019 и 2020 года, а также обязуются не заключать в 2020 году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля.

«Прагматика Псков» ждет своих покупателей ежедневно с 9.00 до 21.00 по адресу: Псков, Леона Поземского, 112.

Подробная информация по телефону (8112) 70-10-70.

*скидка предоставляется при покупке авто в кредит по гос.программе через банки-партнеры ПАО ВТБ, ООО Русфинанс Банк, ООО Сетелем Банк, ПАО Совкомбанк