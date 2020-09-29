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«Прагматика Псков» предлагает воспользоваться выгодным предложением на покупку LADA Granta

Официальный дилер «Прагматика Псков» предлагает до конца октября приобрести автомобиль LADA Granta со скидкой 10%*. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Скидка предоставляется всем покупателям, оформляющим покупку в кредит по государственной программе. «При этом в автоцентре отсутствуют ограничения по цене и заемщику, а значит, любой желающий может воспользоваться данным предложением», - отметили в компании.

Основные условия участия в программе кредитования - это наличие действующих водительских прав и отсутствие других автокредитов в течение 2019 и 2020 года.

«LADA Granta - абсолютный бестселлер на российском автомобильном рынке. В октябре этого года автомобиль получил престижную автомобильную премию Гран-при "За рулем" в номинации "Лидер продаж"», - рассказали в «Прагматике Псков».

Всего в 2019 году продали 135 831 автомобиль семейства Granta. В 2020 году модели Granta продолжают уверенно лидировать с большим отрывом от конкурентов.

«Прагматика Псков» ждет своих покупателей ежедневно с 9.00 до 21.00 по адресу: Псков, улица Леона Поземского, 112. Телефон (8112) 70-10-70.

*Скидка предоставляется при покупке авто в кредит по государственной программе через банки-партнеры ПАО ВТБ, ООО Русфинанс Банк, ООО Сетелем Банк, ПАО Совкомбанк.