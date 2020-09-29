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Не думай о своем автомобиле - доверься профессионалам

Высокие технологии и передовые инновации, впечатляющий экономический рывок, профессиональные и дисциплинированные кадры, надежная продукция — все это синонимы Кореи.

В Пскове официальными дилерами корейских брендов являются АО «Автосалон 1» - официальный дилер Hyundai - и «Автосалон №1», ООО «Первый автомобильный» - официальный дилер KIA.

Год прошел с момента официального открытия после реконструкции дилерского центра Hyundai на улице Труда, а два года назад свои двери открыл дилерский центр KIA на Леона Поземского.

«Посмотрите в окно, - призывает генеральный директор автосалонов Денис Дубков. - В каждом дворе стоят автомобили Hyundai и KIA. За последние два года псковичи приобрели более тысячи автомобилей только в наших дилерских центрах. Наиболее популярные модели: Hyundai Solaris, Hyundai Creta, KIA Rio и KIA Seltos».

Исполнительный директор по направлению KIA Роман Маринов подчеркивает, что в целом модельный ряд практически полностью закрывает все ниши авторынка, рассчитан на клиентов разного возраста с разным образом жизни. Самые популярные модели даже в полной комплектации остаются доступными по цене.

Дилерские центры по всей стране устанавливают единый ценник. Разница в том, что в мегаполисах можно столкнуться с продавцами, которые добирают выгоду сопутствующими товарами. Стоимость таких товаров может в разы отличаться от той, что предлагают в Пскове. Вот, например, установка сигнализации существенно отразится на общей стоимости покупки – она будет выше. Так что, тезис «дома — лучше» отражает справедливую картину.

«Количество проданных автомобилей говорит о том, что более тысячи семей в Пскове доверили нам свой комфорт, и мы благодарны им за оказанное доверие, - поясняет исполнительный директор по направлению Hyundai Максим Алексеев. - Наша задача, чтобы клиент вообще не думал о своем автомобиле. Об этом должны думать мы, а автовладельцы — пользоваться и получать удовольствие. Часто для решения вопросов, связанных с автомобилем, надо потратить время и деньги. Мы стараемся сберечь для наших клиентов и то, и другое».

Команда двух дилерских центров — это около 80 человек под руководством Дениса Дубкова. Денис пишет кандидатскую диссертацию и преподает на кафедре экономики. Исполнительные директора по двум направлениям работают в отрасли более десяти лет, имеют опыт сотрудничества с разными автомобильными брендами и досконально знают авторынок. Сотрудники двух дилерских центров непрерывно обучаются и повышают квалификацию в Москве, где сдают экзамены и проходят аттестацию. На станции техобслуживания регулярно обновляется оборудование.

«Мы постоянно улучшаем качество послепродажного обслуживания, - подчеркивает Максим Алексеев. - Отслеживаем все пожелания к работе. Доступность услуг стоит для нас на первом месте. Стараемся гибко реагировать на запросы клиентов. Поэтому ежеквартально у нас появляются спецпредложения по обслуживанию на сервисе, ориентированы они на самые популярные запросы. Одновременно работаем и над скоростью обслуживания».

Оба дилерских центра работают по программе Trade-in. А значит, автомобили здесь можно купить новые и с пробегом, и быть уверенным в надежности сделки.

«Время, когда можно было купить машину на авторынке с рук, прошло, - уверен Денис Дубков. - Покупая автомобиль с пробегом у официального дилера, можно быть уверенным, что он юридически чист. Мы отслеживаем весь путь автомобиля, включая аварии. Даем гарантию на автомобили с пробегом».

Реализовать свой автомобиль с пробегом через дилерский центр можно несколькими путями. Вариант первый - поставить его на комиссию. Вариант второй, покрыть старым автомобилем часть суммы при покупке нового, а также получить еще и дополнительную скидку по программе Trade-in на приобретаемый автомобиль.

Дружба автосалона и автовладельцев с покупки автомобиля только начинается. Дилерские центры KIA и Hyundai в преддверии Нового года вот уже несколько лет дарят подарки своим клиентам. Без всяких условий, дополнительных покупок и обязательного обслуживания — искренние подарки от горячего автомобильного сердца. Традицию намерены поддерживать и впредь.

В обоих автосалонах проходят клиентские мероприятия, новогодние утренники и мастер-классы для детей на автомобильную тематику. К хорошему качеству надо привыкать с детства.

KIA и Hyundai поддерживают важные спортивные события в регионе. «Автосалон №1» и «Автосалон 1» являлись спонсорами беговой эстафеты к 9 мая, Международного турнира по баскетболу «Память» в Пскове, неоднократно поддерживали чемпионаты Псковской области по кабельному вейкборду, совсем недавно поддержали сплав от Пскова до Петербурга на сап-серфах на установление рекорда страны.

На iOS и Android доступно приложение «Мир Хёндэ». После регистрации автовладелец получает в электронном виде полную информацию по своему автомобилю, приложение напоминает о техническом обслуживании и страховке. В приложении можно также записаться на сервис, выбрав удобное для автовладельца окно, без подтверждения со стороны дилерского центра. Также в этом году компания Hyundai разработала туристические маршруты по всей стране. Есть на карте и Псковская область.

«Покупая автомобиль, клиент получает не средство передвижения, а целый мир, - отмечает Максим Алексеев. - Наша задача сделать этот мир более приятным, комфортным и удобным».

Нестабильная ситуация в экономике вынуждает людей искать способы надежного вложения денег или торопиться с давно отложенной покупкой. Автомобиль — вещь такая же осязаемая, как и недвижимость. Бум на рынке ипотеки идет рука об руку с повышенным спросом в автосфере вплоть до ажиотажного на некоторые модели.

Во врем первой волны пандемии и объявленных президентом нерабочих дней оба дилерских центра были закрыты, а после - долго работали с ограничениями.

Нам удалось восстановиться без потерь персонала. Наша команда - наша сила! Сотрудники подобраны и обучены таким образом, что руководство называет каждого лучшим в своем деле. Лучшие из лучших не остаются без внимания в компании.

В будущем дилерские центры намерены продолжать удерживать высокую планку обслуживания автовладельцев в регионе. Планируют и дальше организовывать интересные клиентские мероприятия для псковичей. Новости, специальные предложения для клиентов, анонсы мероприятий можно увидеть на сайте и в социальных сетях дилерских центров.

Автосалон Hyundai

Псков, ул. Труда, 26

Запись на тест-драйв: 8 (8112) 500-200

http://hyundai-autosalon1.ru/

Группа «ВКонтакте» «Автосалон 1 | Официальный дилер HYUNDAI в Пскове» https://vk.com/hyundai_pskov

Официальный аккаунт в Инстаграм @hyundai_pskov

https://www.instagram.com/hyundai_pskov/

Автосалон KIA

Псков, ул. Л. Поземского, 114

Запись на тест-драйв 8 (8112) 500-100

https://autosalon1-kia.ru/

Группа «ВКонтакте» «Автосалон №1 | Официальный дилер KIA в Пскове» https://vk.com/kia_pskov

Официальный аккаунт в Инстаграм @kiapskov

https://www.instagram.com/kiapskov/

Фото предоставлены АО «Автосалон 1» и Автосалон №1 ООО «Первый автомобильный»