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В России вступили в силу новые требования к автомобилям из ЕАЭС

Автомобили, выпущенные в странах Евразийского экономического союза, с понедельника, 2 ноября, будут регистрироваться в России только при наличии электронных паспортов транспортных средств (ПТС).

Решение о введении данной нормы было принято Евразийской экономической комиссией (ЕЭК). При этом до 31 марта в Белоруссии, Казахстане и Киргизии допускается оформление ПТС без учета его новых форм и электронного варианта. До этого времени перечисленные страны должны предоставлять необходимые сведения через национальных операторов, пишут «Известия».

Электронный ПТС отличается от бумажного паспорта большим количеством информации.

Помимо традиционных сведений о собственниках, в нем указаны сертификационные данные, а также информация о количестве ДТП и их описание, сведения о полисах КАСКО и ОСАГО, проведении техобслуживания, об актуальном пробеге и изменениях конструкции.