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Псковичам предлагают купить новую LADA до 18 ноября по старой цене

Псковичам предлагают купить новую LADA до 18 ноября по старой цене.

Тем, кто задумывается над покупкой нового автомобиля LADA, «Прагматика Псков» рекомендует поторопиться, поскольку с 18 ноября цены на новые автомобили возрастут.

Подорожание затронет все модели и комплектации LADA.

Сейчас у официального дилера «Прагматика Псков» действует выгода 10%* на приобретение автомобиля в кредит, без ограничения по стоимости и заемщику.

Также, покупая автомобиль в ноябре, Вы получите комплект зимних шин в подарок.

Прагматика Псков ждет своих покупателей ежедневно с 09.00 до 21.00 по адресу: Псков, Леона Поземского, 112.

Подробности по телефону (8112) 70-10-70

*выгода предоставляется при покупке авто в кредит через банки-партнеры ПАО ВТБ, ООО Русфинанс Банк, ООО Сетелем Банк, ПАО Совкомбанк