Псковичам предлагают купить новую LADA до 18 ноября по старой цене.
Тем, кто задумывается над покупкой нового автомобиля LADA, «Прагматика Псков» рекомендует поторопиться, поскольку с 18 ноября цены на новые автомобили возрастут.
Подорожание затронет все модели и комплектации LADA.
Сейчас у официального дилера «Прагматика Псков» действует выгода 10%* на приобретение автомобиля в кредит, без ограничения по стоимости и заемщику.
Также, покупая автомобиль в ноябре, Вы получите комплект зимних шин в подарок.
Прагматика Псков ждет своих покупателей ежедневно с 09.00 до 21.00 по адресу: Псков, Леона Поземского, 112.
Подробности по телефону (8112) 70-10-70
*выгода предоставляется при покупке авто в кредит через банки-партнеры ПАО ВТБ, ООО Русфинанс Банк, ООО Сетелем Банк, ПАО Совкомбанк