Купить «Ладу» в Пскове по программе господдержки можно только до конца ноября

Купить автомобиль по программе господдержки можно только до конца ноября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в автосалоне «Прагматика Псков», программа государственной поддержки на покупку автомобиля закончится в ноябре. Будет ли ее возобновление в следующем году, пока неизвестно.
Поэтому сейчас у псковичей есть последний шанс купить новый автомобиль LADA со скидкой 10% от стоимости.
Государственная программа подразумевает приобретение автомобиля в кредит. Кредит может быть выдан без первоначального взноса. Кроме того, сейчас в автоцентре «Прагматика Псков» нет ограничений по стоимости автомобиля или заемщику.
Так, максимальная выгода на автомобили может составлять:
LADA Granta - выгода до 70 780 руб.
LADA Vesta - выгода до 106 790 руб.
LADA XRAY - выгода до 107 490 руб.
LADA Largus - выгода до 88 290 руб.
LADA 4х4 - выгода до 70 690 руб.
LADA NIVA – выгода до 88 100 руб.
Кроме того, до конца ноября «Прагматика Псков» дарит комплект зимних шин при покупке автомобиля!
Выбрать и забронировать свой автомобиль можно на сайте pskov.lada.ru.
Подробности акции узнавайте у менеджеров по телефону (8112) 70-10-70.
«Прагматика». Псков, улица Леона Поземского, 112.
*выгода предоставляется при покупке авто в кредит через банки-партнеры ПАО ВТБ, ООО Русфинанс Банк, ООО Сетелем Банк, ПАО Совкомбанк