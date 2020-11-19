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Купить «Ладу» в Пскове по программе господдержки можно только до конца ноября

Купить автомобиль по программе господдержки можно только до конца ноября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в автосалоне «Прагматика Псков», программа государственной поддержки на покупку автомобиля закончится в ноябре. Будет ли ее возобновление в следующем году, пока неизвестно.

Поэтому сейчас у псковичей есть последний шанс купить новый автомобиль LADA со скидкой 10% от стоимости.

Государственная программа подразумевает приобретение автомобиля в кредит. Кредит может быть выдан без первоначального взноса. Кроме того, сейчас в автоцентре «Прагматика Псков» нет ограничений по стоимости автомобиля или заемщику.

Так, максимальная выгода на автомобили может составлять:

LADA Granta - выгода до 70 780 руб.

LADA Vesta - выгода до 106 790 руб.

LADA XRAY - выгода до 107 490 руб.

LADA Largus - выгода до 88 290 руб.

LADA 4х4 - выгода до 70 690 руб.

LADA NIVA – выгода до 88 100 руб.

Кроме того, до конца ноября «Прагматика Псков» дарит комплект зимних шин при покупке автомобиля!

Выбрать и забронировать свой автомобиль можно на сайте pskov.lada.ru.

Подробности акции узнавайте у менеджеров по телефону (8112) 70-10-70.

«Прагматика». Псков, улица Леона Поземского, 112.