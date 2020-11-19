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АвтоМир / Автомобили

«Форд Мондео» изъят за долги у псковича

01.12.2020 20:34|ПсковКомментариев: 0

Принадлежащий гражданину N. автомобиль «Форд Мондео» судебные приставы Пскова изъяли в счет задолженности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области.

По решению Псковского городского суда гражданин должен был выплатить взыскателю несколько задолженностей на общую сумму свыше 1,4 млн рублей. Так как судебные решения не были исполнены, они поступили в службу судебных приставов, где в ОСП г. Пскова №2 в отношении данного гражданина в июне и сентябре 2020 года были возбуждены исполнительные производства.

В рамках данных исполнительных производств в отношении движимого и недвижимого имущества гражданина были вынесены ограничения в праве проведения регистрационных действий. В ноябре, имеющийся у должника автомобиль был подвергнут судебным приставом-исполнителем описи и аресту. Автотранспортное средство было изъято и на эвакуаторе доставлено на спецстоянку.

Должнику разъяснено, что если им не будут выполнены требования исполнительных документов, его автомобиль будет передан на реализацию и продан на торгах. Гражданин заверил, что предпримет меры для погашения задолженности.

Напоминаем, что одной из главных мер принудительного характера по взысканию задолженностей - является арест имущества должника с последующей его реализацией в счёт погашения задолженности.

Арест имущества должника включает запрет распоряжаться имуществом, а при необходимости — ограничение права пользования имуществом или его изъятие. Вид, объем и срок ограничения права пользования имущества определяются судебным приставом-исполнителем в каждом случае с учетом свойств имущества и характера использования.

Теги: #приставы
Источник: Псковская Лента Новостей
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